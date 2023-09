El tremendo cruce entre Marcelo Polino y Coti Romero en el Bailando 2023: "Sos una maleducada"

Coti Romero y Marcelo Polino tuvieron un fuerte cruce en vivo durante el Bailando 2023, donde el periodista la acusó a la correntina de robarle las paletas de puntuación.

El periodista se mostró molestó con la correntina donde no solo la volvió acusar, además la mando a callar y le pidió que no falte el respeto y que no haga su “jueguito”.

El cruce de Coti Romero y Marcelo Polino en el Bailando 2023

Mientras estaban puntuando el baile de Juliana Díaz, Marcelo Tinelli aprovechó el momento para querer aclarar el robo de una de las paletas de Marcelo Polino, pero no salió bien.

Marcelo Polino le declaró la guerra a Coti Romero

“Ayer vimos que robaron una paleta”, comenzó diciendo el conductor, quien fue interrumpido por Cristian Vanadía diciendo que fue una travesura, pero Tinelli no apañó la acción. “Trajimos chipacitos de Corrientes”, interrumpió Coti Romero, y eso fue motivo de enojo para el periodista. “Esto no es el jueguito que queres inventar vos, que te victimizas gala a gala. Vos viniste acá a robar el material que es sagrado para nosotros”, dijo enojado Marcelo Polino.

Coti Romero intento nuevamente calmar las aguas y le dijo: “Te trajimos chipacito de corriente, porque Lourdes nunca te trajo…”, a lo que el periodista respondió: “Me invita a la casa y me los cocina ella, así que cállate la boca”, finalizó el Marcelo Polino mientras la reía se reía.

J.M