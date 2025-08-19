Así es el bar que inauguraron Nico Vázquez y Gimena Accardi antes de separarse y que hoy sigue en pie: En pleno Palermo y lleno de guiños

Nico Vázquez y Gimena Accardi compartieron muchos proyectos a lo largo de su relación antes de separarse, tanto dentro como fuera del escenario. Uno de los más personales fue la apertura de un icónico bar en Palermo, un espacio que reflejaba sus gustos, su historia y una admiración compartida.

El icónico bar que abrieron Nico Vázquez y Gimena Accardi antes de separarse

Nico Vázquez y Gimena Accardi apostaron por un emprendimiento gastronómico que nació del entusiasmo y la complicidad. En pleno Palermo, dieron forma a un bar con identidad propia, inspirado en una figura que marcó a ambos. Con una estética cuidada y un ambiente cálido, el espacio fue pensado como un refugio para compartir momentos especiales.

Nico Vázquez

En el corazón de Capital Federal, sobre una esquina que combina estilo urbano y espíritu cálido, se alza Marlon, el resto que abrieron la pareja de actores. Inspirado en el ídolo del ex Casi Ángeles, el lugar fue pensado como un punto de encuentro entre amigos, familia y buena comida, con una estética que mezcla lo clásico con lo moderno.

El bar tuvo dos aperturas distintas; la primera de ellas en 2015, cuando el proyecto vio la luz en Martínez. En ese entonces, Nico Vázquez y Gimena Accardi se mostraban entusiasmados con la idea de emprender en el mundo gastronómico. El menú ofrecía platos tradicionales, con guiños a la cocina casera, como la “Milanesa Vázquez”, acompañada de fideos con crema gratinados.

Gimena Accardi

Sin embargo, por cuestiones internas, el local cerró sus puertas y fue recién en junio de 2017 cuando realizaron la segunda inauguración, esta vez en Palermo. El evento fue íntimo, rodeado de amigos y colegas del medio, y contó con la presencia de ambos actores, que se mostraron felices por retomar el proyecto.

En la misma línea, la estética del bar mantenía el homenaje a Marlon Brando, con detalles en blanco y negro, fotografías del actor y una ambientación que remite al cine clásico. El nombre del bar, Marlon, es un guiño directo a esa admiración, y el concepto general gira en torno a la idea de compartir, relajarse y disfrutar con amigos y familia.

Nico Vázquez

Desde su reinauguración, el bar se convirtió en un punto de referencia en la zona, especialmente entre quienes siguen la carrera de Nico Vázquez y Gimena Accardi. Aunque en su cuenta oficial de Instagram no se publican contenidos propios desde 2019, el perfil sigue activo y recibe menciones constantes de visitantes que se acercan a disfrutar del lugar.

A pesar de la falta de actualizaciones, el público continúa asistiendo. Las fotos que se comparten en redes sociales muestran a comensales disfrutando del espacio, posando frente al cartel del bar o junto a los murales que decoran el interior. Las últimas imágenes compartidas de manera oficial muestran a los actores en el local, sonrientes y disfrutando de la concurrencia.

El bar de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

Así es el bar que inauguraron Nico Vázquez y Gimena Accardi antes de separarse y que hoy sigue en pie. Un rincón de Palermo que conserva el espíritu con el que fue creado, inspirado en un ídolo, pensado para compartir y que, más allá de los cambios personales, continúa siendo parte del recorrido gastronómico.

VDV