Andrés Gil o Benjamín Rojas: el debate en redes sobre con quién Gimena Accardi le fue infiel a Nico Vázquez

El lunes por la noche Ángel De Brito reveló que la pareja de actores había terminado su relación por una infidelidad.

La separación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez se confirmó este lunes por la noche. Según informó Ángel De Brito en LAM, la actriz le fue infiel a su pareja, y esta revelación desató un intenso debate en redes sociales sobre la identidad del tercero en discordia. Los nombres que más se repiten entre los usuarios son los de Andrés Gil y Benjamín Rojas, ambos colegas de la intérprete en distintos proyectos. 

Según De Brito, Nico Vázquez tiene las pruebas de la infidelidad, y la relación extramatrimonial habría ocurrido durante varios meses mientras trabajaban juntos en teatro. “La gente del entorno sabe. Es un secreto a voces”, señaló el conductor en el programa. Incluso trascendió que el tercero en discordia sería un compañero de Accardi que está casado y tiene un hijo.

Por su parte, Pepe Ochoa agregó que Nico incluso se comunicó con la mujer del amante de Gimena para ponerla al tanto de la situación, y explicó que, aunque al principio el actor estuvo muy afectado por la noticia, ahora ha podido procesar todo de la mejor manera, con pruebas en mano y con el divorcio en pleno desarrollo. La separación entre ambos es, según las fuentes, inminente.

El debate en redes sobre el tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez 

En paralelo, las redes sociales se convirtieron en un espacio de debate y especulación, donde los usuarios no solo discuten si la infidelidad fue con Andrés Gil o Benjamín Rojas, sino que también comentan sobre los protagonistas.

Algunos de los mensajes más compartidos fueron: “Amo que en todo este drama Nico Vázquez, Gime Accardi y su supuesta infidelidad con Andrés Gil, la única que realmente nos preocupa a todos es Cande Vetrano porque ella es un sol y encima acaba de tener a su bebito, guardémosla en una cajita de cristal”, mientras que otros expresaron su sorpresa y consternación: “NO PUEDO CREER QUE GIME ACCARDI LE METIÓ LOS CUERNOS A NICO VÁZQUEZ CON ANDRÉS GIL”.

Hubo quienes matizaron su opinión y pidieron respeto: “Realmente no creo que el lore de Gime Accardi sea con Andrés Gil, pero dios santo dale fuerzas a Cande Vetrano puerpera para lidiar con todo el bombi mediático”. Incluso circularon dudas sobre la identidad del tercero: “No me jodan, ¿cómo que Gime Accardi engañó a Nico Vázquez con Benja Rojas???”.

La historia de amor entre Nico Vázquez y Gimena Accardi comenzó en 2007 durante las grabaciones de la telenovela Casi Ángeles. Aunque en la ficción eran pareja, su conexión trascendió la pantalla y comenzaron a salir en secreto mientras él aún estaba casado con Mercedes Funes. Tras el divorcio de Nico, la pareja formalizó su relación y se mudaron juntos a los seis meses, consolidando una de las historias de amor más mediáticas del espectáculo argentino.

Ahora, tras años de convivencia y proyectos compartidos, la relación llegó a su fin, dejando a millones de seguidores pendientes de los próximos movimientos de los protagonistas. Laura Ubfal confirmó que este martes Gimena Accardi hablará públicamente, reconocerá su error y explicará cómo Nico Vázquez decidió quedarse callado todo este tiempo para protegerla. Mientras tanto, el debate en redes sobre Andrés Gil y Benjamín Rojas como el supuesto tercero en discordia continúa abierto, y el interés parece no tener fin.

