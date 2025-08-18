lunes 18 de agosto del 2025
CELEBRIDADES Hoy 15:44

Carolina Baldini será abuela por duplicado: su emoción al enterarse de la noticia

La modelo y empresaria compartió su alegría por las novedades. Se agranda la familia.

Carolina Baldini
Carolina Baldini | Instagram

Carolina Baldini será abuela por partida doble. A través de su cuenta de Instagram, la ex esposa de Diego Simeone, manifestó su emoción por la noticia y agradeció por estar viviendo un momento tan especial.

Los dos nietos de Carolina Baldini

El pasado 4 de mayo, Gianluca Simeone marcó un gol desde mitad de cancha y lo celebró poniéndose la pelota bajo la camiseta. De inmediato, todos los ojos se posaron sobre Eva Bargiela, que algunas horas después confirmó lo que parecía evidente: estaban esperando su primer hijo.

En las últimas horas, sin embargo, y cuando parecía que la situación no podía ser más perfecta, llegó una novedad totalmente inesperada: la familia se agrandará por partida doble. Es que Giovanni Simeone y su pareja, Giulia Coppini, anunciaron que también serán padres.

A partir de su partida de Napoli, Giovanni y Giulia publicaron un vídeo en el que repasaban su estadía en el club y se despedían, para dar paso a una nueva etapa en su carrera. Inesperadamente, al finalizar, el jugador decía “pero no seremos solos dos”, lo que daba paso a que su pareja se levantara y mostrara su avanzado embarazo

Carolina Baldini fue una de las que comentó el vídeo, como no podía ser de otra manera y no dudó en expresar su emoción. “No puedo más de la emoción, de la alegría. Un nieto argentino y otro napoletano. Gracias Dios por dejarme vivir este momento, seré la mejor abuela del mundo”, escribió, encontrando miles de reacciones a sus palabras.

Carolina Baldini
La reacción de Carolina Baldini.

De esta manera se confirmó que Carolina Baldini será abuela por duplicado, solo con unos meses de diferencia. La familia Simeone se agranda y la emoción y la alegría de todos sus integrantes no puede ser mayor.

