Carolina Baldini será abuela por duplicado: su emoción al enterarse de la noticia

Carolina Baldini será abuela por partida doble. A través de su cuenta de Instagram, la ex esposa de Diego Simeone, manifestó su emoción por la noticia y agradeció por estar viviendo un momento tan especial.

Los dos nietos de Carolina Baldini

El pasado 4 de mayo, Gianluca Simeone marcó un gol desde mitad de cancha y lo celebró poniéndose la pelota bajo la camiseta. De inmediato, todos los ojos se posaron sobre Eva Bargiela, que algunas horas después confirmó lo que parecía evidente: estaban esperando su primer hijo.

En las últimas horas, sin embargo, y cuando parecía que la situación no podía ser más perfecta, llegó una novedad totalmente inesperada: la familia se agrandará por partida doble. Es que Giovanni Simeone y su pareja, Giulia Coppini, anunciaron que también serán padres.

A partir de su partida de Napoli, Giovanni y Giulia publicaron un vídeo en el que repasaban su estadía en el club y se despedían, para dar paso a una nueva etapa en su carrera. Inesperadamente, al finalizar, el jugador decía “pero no seremos solos dos”, lo que daba paso a que su pareja se levantara y mostrara su avanzado embarazo

Carolina Baldini fue una de las que comentó el vídeo, como no podía ser de otra manera y no dudó en expresar su emoción. “No puedo más de la emoción, de la alegría. Un nieto argentino y otro napoletano. Gracias Dios por dejarme vivir este momento, seré la mejor abuela del mundo”, escribió, encontrando miles de reacciones a sus palabras.

La reacción de Carolina Baldini.

De esta manera se confirmó que Carolina Baldini será abuela por duplicado, solo con unos meses de diferencia. La familia Simeone se agranda y la emoción y la alegría de todos sus integrantes no puede ser mayor.