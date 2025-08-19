Así se enteró Nicolás Vázquez de la infidelidad de Gimena Accardi

Nicolás Vázquez notó ciertas actitudes de Gimena Accardi en el último tiempo de su relación que lo habrían llevado a sospechar sobre un tercero en discordia. La información comenzó a circular en medios de espectáculos, donde se detalló cómo el actor, cuando se enteró de la infidelidad, terminó de separar a la pareja, que llevaba más de 17 años juntos.

Gimena Accardi le habría sido infiel a Nicolás Vázquez: La forma en la que él se enteró

Nicolás Vázquez percibió ciertos cambios en la actitud de Gimena Accardi durante los últimos meses de la relación, lo que habría despertado sospechas sobre la presencia de una tercera persona. En las últimas horas, medios especializados comenzaron a difundir detalles sobre cómo el actor, al confirmar la infidelidad, habría tomado la decisión de poner fin a su relación.

Durante el programa de LAM (América), explicaron que la pareja habría estado pasando por un mal momento en el último año. Pero el ex Casi Ángeles se habría dado cuenta de que algo más sucedía luego de una conversación con un amigo en común. “Empezó a notar cosas que no eran de la crisis ni del desgaste y luego se dio cuenta de que había otra persona”, explicó Ángel de Brito.

Sin dar nombres, Pepe Ochoa detalló que Nicolás Vázquez, al enterarse, habría llamado a la pareja del tercero en discordia para hacerle saber de lo que estaba pasando. “Nico habría llamado a una cuarta pata que sabía de la relación paralela. Luego habla con Gimena, ella lo confirma, y él le dijo que iba a hablar con la otra parte”, comentó.

Además, Ángel de Brito reveló que tanto el actor como Gimena Accardi estaban enterados de lo que iban a hablar en el programa, por lo que nadie estaría sorprendido, pero no podía decir lo mismo de la otra pareja. “Los protagonistas, o sea Gime y Nico, saben todo lo que estoy contando. No estoy sorprendiendo a nadie. No quiero avanzar en la otra historia porque a mí no me consta que lo sepan”, continuó.

En la misma línea, el conductor comentó que luego de enterarse de la infidelidad, Nicolás Vázquez se lesionó y tuvo que suspender algunas funciones de su obra en el teatro. A su vez, expresó que la actriz no habría estado presente con él en ese momento: “Él después se lesiona y ella, aparentemente, no fue a verlo”.

Por su parte, Gimena Accardi habló en vivo en OLGA, donde se refirió a la información sobre la infidelidad que se dio anoche en LAM. “Estoy sin dormir. Estoy angustiada. Estoy mal… Si bien siento que no le debo explicaciones a nadie sobre algo que es privado, que le corresponde a una pareja”, inició.

“En 18 años uno comete errores. Yo cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Una parte de lo que se dijo sí es cierta”, continuó. Según explicó, ella habló con Nicolás Vázquez y él no dudó en perdonarla: “Le di las explicaciones a mi marido, que era a quien se las tenía que dar… Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te amo y te sigo amando. Esto no te define’”.

Nicolás Vázquez se enteró de la infidelidad de Gimena Accardi a través de actitudes extrañas que, según trascendidos, marcaron el inicio de una sospecha que luego confirmó. La llamada que habría confirmado sus sospechas no solo dio lugar a una decisión firme, sino que también llevó a el fin de una relación de 17 años.

