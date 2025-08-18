El encuentro de Shakira y Antonio de la Rúa que reavivó los rumores de romance

Después de más de una década separados, Shakira y Antonio de la Rúa fueron vistos compartiendo una cena, lo que reavivó los rumores sobre una posible reconciliación entre la cantante colombiana y su expareja. El encuentro se viralizó rápidamente en redes sociales, generando especulaciones sobre un acercamiento sentimental tras 14 años de ruptura.

Así fue la cena de Shakira y Antonio de la Rúa que despertó los rumores de romance

El reencuentro tuvo lugar pocos días después del recital que Shakira ofreció en Tijuana, México, donde interpretó Día de enero, una de las canciones que le dedicó a Antonio durante los 11 años que estuvieron juntos. Antes de comenzar a cantar, la artista señaló: “Esta canción es para esos amigos que están ahí, para siempre. No importa qué pase, están ahí”.

Según Guido Zaffora, el acercamiento entre ambos comenzó en 2024, cuando se encontraron en un restaurante de Miami para charlar. Desde entonces, Antonio y su hermano Aito participan en la logística de la gira latinoamericana de la cantante, lo que refuerza la idea de que una reconciliación es muy probable.

La cena también incluyó a sus hijos, Sasha y Milán, fruto de su relación con Gerard Piqué, y a su hermano Tonino, mostrando que la familia de Shakira mantiene una relación fluida con Antonio.

Mientras tanto, Shakira continúa con su gira mundial, y cualquier movimiento que la cantante realice junto a Antonio de la Rúa seguirá captando la atención de los medios y sus seguidores en redes sociales. Ahora quedará esperar para saber si realmente el amor ha florecido otra vez en esta pareja que decidió terminar hace unos 14 años.

AM