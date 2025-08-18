Pampita volvió a ser tendencia, y esta vez no solo por su estilo fashionista, sino también por una cuestión del corazón. La modelo eligió un look sobrio pero impactante para acompañar a Martín Pepa en un evento de polo y, de la mano, blanquear su reconciliación ante las cámaras. Las imágenes se volvieron virales en redes sociales y dieron inicio oficial a este nuevo capítulo en la vida sentimental de la conductora.

El look en tonos tierra con el que Pampita confirmó su romance con Martín Pepa

El estilismo elegido por Pampita fue un conjunto en tonos tierra, compuesto por un pantalón sastrero de corte amplio y un blazer oversize que llevó abierto sobre una remera blanca básica. Una combinación relajada pero elegante que se alineó a la perfección con su estilo clásico, minimalista y siempre sofisticado. Para completar, sumó un bolso al hombro en tono camel, sandalias planas que aportaron frescura y accesorios dorados que le dieron un brillo especial al conjunto.

Pampita y Martín Pepa

El beauty look también acompañó el momento: Pampita llevó el pelo recogido en un rodete bajo y un maquillaje muy natural, con labios nude y una sonrisa que reflejaba la felicidad del presente. Una vez más, demostró que no necesita excesos para convertirse en el centro de atención.

Martín Pepa, por su parte, apareció con su indumentaria de polista, con la que venía de competir, y juntos caminaron tomados de la mano frente a los flashes. La postal se volvió el momento más comentado de la jornada y marcó el debut oficial de la pareja en público tras su repentina ruptura hace menos de un mes.

Pampita y Martín Pepa

Con este look, Pampita dejó en claro que la moda también puede ser un lenguaje para comunicar emociones. En esta oportunidad, la elección de un conjunto neutro, relajado y sin estridencias, estuvo en sintonía con la intención de transmitir serenidad y autenticidad en un momento tan significativo como la presentación de su reconciliación.

De esta manera, Pampita no solo reafirma su lugar como ícono de estilo, sino que también confirma que sigue disfrutando de un presente lleno de trabajo, viajes y, ahora, un nuevo capítulo de su amor con Martín Pepa.

AM