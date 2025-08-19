Gimena Accardi reveló con quién le fue infiel a Nicolás Vázquez y sus palabras marcaron un punto de inflexión en la historia de una de las parejas más queridas del espectáculo argentino. La actriz compartió detalles sobre el episodio que precipitó la separación, con el propósito de ponerle fin a las especulaciones tras a versión de los hechos que se dio a conocer el lunes por la noche en LAM (América).

En julio pasado, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez anunciaron su separación tras 18 años de amor. En primer momento, se especularon sobre los motivos por los que tomaron esta decisión y la infidelidad fue el más resonante. Lo cierto es que a ambos se le adjudicaron relaciones pararalelas, pero este lunes por la noche en LAM (América) Ángel de Brito informó que fue la actriz quien tuvo un amante. Esta información fue la que la impulsó a hacer su descargo en OLGAeste martes.

En este contexto, Gimena Accardi habló por primera vez sobre el tercero en discordia en su relación con Nicolás Vázquez y reveló con quién le fue infiel, para despejar rumores que la vinculan a un actor reconocido. Sus palabras generaron rápidamente impacto, en un contexto íntimo donde asumió su error sin justificarlo. Los detalles despejaron rumores y aportaron claridad al momento que vivió la pareja.

Sin rodeos, la actriz asumió públicamente lo que sucedió y aclaró que no se trató de alguien vinculado al medio. “Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida”, expresó.

Las palabras de Gimena Accardi llegaron en medio de rumores que la vinculaban con colegas del ambiente artístico, especialmente con Andrés Gil, con quien compartió escenario en una obra. “Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con esa persona es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”.

Por su parte, la actriz se mostró muy dolida y firme ante su revelación: “Soy humana, lo más básica posible, y cometo errores como cualquiera. Lastimé a una persona que amo, que no se lo merece. Es la última persona en la vida a la que yo quiero lastimar”. También destacó el respeto con el que él manejó la situación: “Él es un señor y cerró la boca. Me cuidó. Nos cuidamos. Eso se lo agradezco”.

En la misma línea, Gimena Accardi reconoció que la pareja venía atravesando una crisis desde hacía tiempo. “No fue la causa, pero sí un detonante. Él me perdonó, me dijo ‘te sigo amando, esto no te define’, pero estábamos en crisis”, detalló. La frase dejó claro que la infidelidad no fue el único motivo de la separación, aunque sí la aceleró.

Durante el programa de OLGA, la ex Casi Ángeles hizo referencia al impacto emocional que le generó la situación. “Estoy sin dormir. Estoy angustiada. Estoy mal… Si bien siento que no le debo explicaciones a nadie sobre algo que es privado, que le corresponde a una pareja”, continuó. Su testimonio, lejos de buscar generar polémica, se centró en asumir responsabilidades y pedir que se respete a Nicolás Vázquez.

Gimena Accardi reveló con quién le fue infiel a Nicolás Vázquez y lo hizo desde un lugar de sinceridad, buscando ponerle fin a los rumores. Su testimonio, centrado en asumir responsabilidades y proteger la intimidad de terceros, aporta claridad sobre un momento personal que impactó en una relación de 17 años.

