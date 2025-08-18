Exclusivo CARAS: Todas las fotos del debut como modelos de Indiana y Allegra, las hijas de Nicole Neumann

Allegra e Indiana Cubero debutaron como modelos en una imperdible producción de fotos. Luján Sáez, la responsable de la flamante colección, dialogó en exclusiva con CARAS y contó cómo surgió la idea de juntar a las hijas de Nicole Neumann, además de compartir las mejores imágenes de una tarde histórica para la familia.

La idea de la campaña protagonizada por Indiana y Allegra Cubero, las hijas de Nicole Neumann

Luján es hija del fundador de Ona Sáez y creó LS (Luján Sáez) con la idea de “trascender generaciones”, algo que identifica a la marca. Con esa premisa en mente, comentó que la presencia de Indiana y Allegra terminó siendo lógica, por la historia y la relación que tiene Nicole Neumann con su familia. “La amamos, la llamamos familia. Mi viejo diseñó su primer vestido”, dice.

Es justamente esa conexión tan especial entre su familia y la modelo, la que, según sus propias palabras, terminó siendo fundamental para que la producción pudiera llevarse adelante. “Si no hubiese sido de esta manera, Nicole nunca hubiese prestado la imagen de Indi y Ally” por la forma en la que cuida de ellas y las protege.

Indiana y Allegra Cubero con Luján Sáez. Fotos: Luján Sáez.

Así fue la primera producción como modelos de Allegra e Indiana Cubero

Luján destaca que todas las prendas poseen brillos negros y están destinadas para salir a bailar. Quería que sea “el típico jean que no falla, que siempre va a estar ahí en el placard” cuando se lo necesita y cree que lo logró a la perfección. Incluso explica que a Indiana y Allegra les gustó mucho y le comentaron que lo usarían sin dudar para salir o ir a cenar. “Es la intervención del jean en su máxima expresión. Una prenda que nunca te va a fallar”, dijo.

Indiana y Allegra Cubero en su primera campaña juntas. Foto: Luján Sáez

Indiana y Allegra Cubero en su primera campaña juntas. Foto: Luján Sáez.

Indiana y Allegra Cubero en su primera campaña juntas. Foto: Luján Sáez.

Indiana Cubero en su primera campaña con su hermana. Foto: Luján Sáez

Allegra Cubero en su primera campaña con su hermana. Foto: Luján Sáez



El backstage de la primera producción de Allegra e Indiana Cubero juntas

Luján comentó que la premisa de esta producción era que las chicas no lo vieran como una experiencia laboral, sino como algo divertido, que sintieran que la marca era suya y que incluso habían diseñado las prendas. “Es un privilegio poder laburar con ellas y que su primera foto haya sido con nosotros (…) Son lo más dulces, educadas. Fue lo más hacerlo. La pasamos sensacional haciéndolo. No me equivoqué con ellas, cuadraron a la perfección con lo que íbamos a buscar”, añadió.

Nicole Neumann estuvo apoyando a sus hijas en la producción de fotos. Foto: Luján Sáez.

Por último, confesó que sabía que Nicole Neumann iba a estar presente y que su presencia no pudo ser mejor, llena de buena onda y predisposición. Una actitud que no le sorprendió en lo más absoluto por tantos años de relación y que demuestra la clase de persona que es la modelo. “Es lo más, una divina total”, comentó.

Allegra e Indiana Cubero en el backstage de la producción de fotos. Foto: Luján Sáez.

“Lo más lindo de todo esto es que yo pueda transitar mi camino, viviéndole con otras generaciones. Que Ona sea de Nicole y que LS, Luján Sáez, sea de sus hijas. Me parece divino. Es lo que nosotros más valoramos”, cerró Luján