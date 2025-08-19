Gimena Accardi contó cómo Nicolás Vázquez se enteró que le fue infiel

A poco más de un mes de confirmar su separación y ante el resurgir rumores de infidelidad, Gimena Accardi confirmó que mantuvo un vínculo amoroso al mismo momento que mantenía su matrimonio con Nicolás Vázquez. La actriz hizo un sincero descargo este martes en Olga, luego que Ángel de Brito en LAM (América) informara que la pareja de 18 años terminó luego que el actor descubriera información sobre una relación paralela que mantendría su esposa.

Cómo Nicolás Vázquez se enteró de la infidelidad de Gimena Accardi

“En 18 años uno comete errores. Yo cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Una parte de lo que se dijo sí es cierta”, fueron las palabras de Gimena Accardi este martes en Olga, al confirmar en vivo que le fue infiel a Nicolás Vázquez. Además, dejó en claro que asume la responsabilidad de haberse mandado una "cagada" en la pareja, pero el perdón llegó por parte de quien es su marido.

“Lastimé a una persona que amo, que no se lo merece. Es la última persona en la vida a la que yo quiero lastimar... Él es un señor y cerró la boca. Me cuidó. Nos cuidamos. Eso se lo agradezco”, indicó.

Pero además, la actriz tomó este espacio para aclarar que ciertas cuestiones ante la versión de la infidelidad que comunicó Ángel de Brito en LAM (América). En primer lugar indicó que la persona involucrada no es su compañero de teatro. "Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”, pidió. Si bien lo dio nombres, refiere a las versiones que la vinculan con Andrés Gil, que está en pareja con Cande Vetrano.

Y reveló quién es aquella persona con la que se vinculó: “Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida. Cometo errores como cualquiera... Estoy dolorida”.

Sin embargo, luego de este descargo, la actriz fue interceptada a la salida de Olga por la presa y decidió responder a diversas consultas. Con la calma que la caracteriza, indicó que lejos de lo que se dijo, Nicolás Vázquez no realizó una investigación para confirmar esta infidelidad ni hubo sospechas de su parte. "Le dije yo. No hubo mensajes ni van a aparecer videos", indicó Gimena, descartando que pueda aparecer contenido sobre su infidelidad.

De esta manera, Gimena Accardi contó su verdad sobre la ruptura con Nicolás Vázquez, dejando por fuera que sea por "culpa" del actor. Asimismo, dejó en claro que decidió contarlo por los errores que se cometieron en el relato de la información, en la que se vinculó a una persona que no forma parte de esta situación.