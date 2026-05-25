Bárbara Hoffmann, la hija de Sergio Denis: "La justicia no existe o es sólo para unos pocos"

El 15 de marzo de 2020, el mundo del espectáculo perdió a uno de sus grandes ídolos, Sergio Denis. Después de pasar más de un año en estado de coma y con daños cerebrales severos, su fallecimiento conmovió profundamente a sus seres queridos, amigos y fans. La tristeza fue aún mayor al recordar cómo todo cambió en un instante, cuando sufrió una caída durante un concierto en Tucumán, una caída que marcó un antes y un después en su vida y en la de su familia. A más de 6 años de su muerte, su hija Bárbara Hoffman conmemoró a su padre.

Bárbara Hoffman recordó a Sergio Denis

En el programa de América, Secretos Verdaderos, Bárbara habló con sinceridad y expresó que su padre era mucho más que un cantante: “Me dijeron vos te das cuenta que no hay ninguna persona que vos le digas Sergio Denis y no sepa quién es y también esas cosas que a veces uno ni se las pregunta y siempre me quedo grabada esa frase, dije es verdad, a quién le decís quién es Sergio Denis y te dice no, no sé quién es” .

Sergio Denis y Bárbara Hoffman//Archivo

Asimismo, la hija del artista compartió detalles de quién era su papá más allá del escenario. Habló de un hombre que, a pesar de no estar siempre presente en la infancia de sus hijos por su trabajo, les enseñó valores muy importantes, como la lealtad y el amor familiar. “Yo a veces siento que fue un gran maestro mi papá para mí porque hay muchas cosas que todavía tengo que aprender de él. Y me pasaba eso, era una persona que sí, que tenía una paz y una tranquilidad y creo que eso también lo pudo ayudar a soportar y a trascender tantas cosas que le fueron pasando, a sobreponerse a tantas cosas que le fueron pasando”, contó conmovida.

Sergio Denis también fue un hombre que aprendió a disfrutar de la soledad, pero que valoraba mucho la amistad y el amor en su vida. “Era una persona que necesitaba mucho de la familia, que contaba mucho con la familia y tal vez su círculo, a pesar de que a veces las personas creen que quizás tenés un montón de gente alrededor, era bastante íntimo, era una persona que no contaba tal vez con tantos amigos, dependía mucho de la opinión de nosotros, de su familia y de las, creo yo, quizás dos o tres personas que él consideraba realmente amigos".

Sergio Denis y Bárbara Hoffman//Instagram

Sin embargo, la vida no siempre fue fácil para él. La familia enfrentó momentos de dificultad y cambios en sus círculos de amigos. "Tuvo también muchos momentos difíciles en donde quizás esos círculos que a veces parecen tan grandes después se van achicando cada vez más y uno también con el tiempo aprende a quedarse quizás con las personas que son las que también transitan con uno esos momentos difíciles y a veces no son las más”.

El pedido de justicia de Bárbara Hoffmann por la muerte de Sergio Denis

La caída ocurrió el 11 de marzo de 2019, cuando Sergio, en pleno recital en el Teatro Mercedes Sosa, perdió el equilibrio y cayó casi tres metros hacia una fosa de orquesta. La noticia sorprendió a todos. La recuperación no fue posible y el cantante, 14 meses después, falleció. Ante esta situación, la familia hizo un reclamo para que el dueño del teatro Raúl Francisco Armisén cumpla una pena, pero la justicia finalmente determinó que Armisén fuera sobreseído y la muerte quedara como "accidente".

Durante el mes de marzo, a siete años de la tragedia, Bárbara Hoffmann expresó en las redes sociales un mensaje lleno de dolor y búsqueda de justicia. En un posteo en Instagram y con fotografías conmovedoras manifestó: "Esta foto que tomó mi hermana representa como papá llegaba y se iba todos los días a trabajar", comenzó diciendo en su red social.

Posteo de Bárbara Hoffmann recordando a Sergio Denis//Instagram

Además, la hija de Sergio Denis explayó: "Hace 7 años, un 11 de Marzo y de esta misma manera, previo pasar a saludar a mamá emprendió un vuelo a Tucumán para hacer lo que hizo toda su vida trabajar y disfrutar con su público, sin saber que ese iba a ser su último viaje, que iba a cantar sus últimas canciones, que no iba a volver más. Fue la última vez que pudieron hablar" y concluyó: "Hoy, 7 años después, con la voz ya quebrada de pedir justicia y después de todo lo que tuvimos que atravesar, entendemos que la justicia no existe o es sólo para unos pocos..7 años sin justicia".