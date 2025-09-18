La hija de Sergio Denis aprovechó la tremenda caída de Catherine Fulop y arremetió contra la Justicia: “Qué triste se vuelve nuestro país”

Barbie Hoffmann, hija de Sergio Denis, se expresó luego del accidente que protagonizó Catherine Fulop en un escenario. La situación generó una respuesta que conectó con un episodio de su pasado y con una causa que permanece abierta, impulsándola a realizar una crítica contra la Justicia.

Barbie Hoffmann, la hija de Sergio Denis, reaccionó a la caída de Catherine Fulop con una mirada crítica

Barbie Hoffmann, hija de Sergio Denis, reaccionó tras la caída de Catherine Fulop durante un espectáculo en vivo. El episodio despertó en ella recuerdos vinculados a un hecho que marcó profundamente a su familia y que sigue presente en su memoria. A partir de lo ocurrido, compartió una reflexión personal que pone el foco en una problemática vigente.

En los últimos días, el accidente de la modelo generó múltiples reacciones dentro del mundo del espectáculo, a pesar de no haber tenido consecuencias graves. Entre ellas, la empresaria recordó el trágico episodio que vivió su papá en 2019, cuando el artista cayó del escenario del teatro Mercedes Sosa, en Tucumán, mientras ofrecía un recital.

El incidente llevó a Sergio Denis a estar más de un año internado, y derivó en su fallecimiento en mayo de 2020. Desde entonces, su entorno familiar reclama constantemente por el avance de la causa judicial, que aún no tiene resolución definitiva. La comparación entre ambos episodios surgió de manera espontánea, a partir de la difusión del video donde se ve a Catherine Fulop caer en el Movistar Arena.

A través de sus redes sociales, Barbie Hoffman posteó un mensaje donde rememoró lo ocurrido con su padre y expresó su dolor por la falta de respuestas. En su publicación, señaló que el video de la caída de la artista reactivó sensaciones que siguen presentes, incluso seis años después del accidente del cantante.

“Un día en donde desde la mañana revivimos un montón de sensaciones que, lejos de estar guardadas, siguen a flor de piel, esa herida que no cierra y que, a pesar del paso del tiempo, queda siempre en evidencia detrás de una sensación que en un video vuelve a dejar claro que, pase o no una tragedia, la justicia no actúa”, escribió la empresaria.

En la misma línea, incluyó una reflexión personal sobre el rol de los familiares y el entorno más cercano en estos procesos: “Los familiares terminamos siendo juzgados e inversamente proporcional al dolor, nos suman culpas y nos restan paz a quienes somos víctimas de sus negligencias”. Con estas palabras, Barbie Hoffman apuntó a la falta de respuestas institucionales y al impacto emocional que persiste a pesar de los años.

El caso de Sergio Denis continúa sin resolución judicial definitiva. La caída que sufrió en pleno recital se produjo en una zona del escenario sin protección, lo que generó en su momento un debate sobre las condiciones técnicas de los espacios destinados a espectáculos. A más de seis años del hecho, su familia mantiene el reclamo para que la causa avance. “Duele tanto como este video, 6 años después. Qué triste a veces se vuelve nuestro país y su injusta justicia”, concluyó su hija en su posteo.

Barbie Hoffmann, hija de Sergio Denis, aprovechó la tremenda caída de Catherine Fulop para volver a expresar su postura sobre el accionar de la Justicia. El episodio reciente funcionó como disparador de una reflexión que conecta con una experiencia personal vivida años atrás. A través de sus palabras, sumó una mirada que pone en foco la necesidad de revisar ciertas prácticas y decisiones institucionales.

