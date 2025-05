En medio del escándalo judicial y mediático que enfrenta Wanda Nara con Mauro Icardi y que ya salpicó a varios abogados, Bárbara Lanata, hija del reconocido periodista Jorge Lanata, confirmó que recibió una inesperada llamada de la mediática.

La revelación fue hecha este viernes 9 de mayo por la periodista Paula Varela en el programa Intrusos, donde detalló el contenido y el contexto de la comunicación.

Wanda Nara llamó a Bárbara Lanata: los motivos

Este viernes 9 de mayo en Intrusos revelaron los motivos por los cuales Wanda Nara habría decidido comunicarse con Bárbara Lanata. Según Paula Varela, la hija de Jorge le contó en privado que la expareja de Mauro Icardi se comunicó con ella recientemente. Sin embargo, el contenido de la charla no habría tenido el impacto que muchos esperaban.

“Hay algo que le pregunté (a Bárbara), y que quizás quieras hablar. Le pregunté si es verdad que Wanda se acercó a decirle eso tan tremendo que decía tener tuyo, ese secreto. Y me dijo que sí”, comenzó explicando la panelista sobre la charla privada que mantuvo con la mayor de las hermanas Lanata.

“(Bárbara) me dijo que sí, que le escribió, pero que no era nada que ya no se haya podido filtrar o lo que ya se esté hablando en los medios. No me quiso decir qué porque realmente quería guardar la privacidad con Wanda”, reveló la periodista en diálogo con Elba Marcovecchio.

Esta presunta llamada que habrían tenido Bárbara Lanata y Wanda Nara, se dio en el marco de un conflicto más amplio que involucra a la abogada Elba Marcovecchio, viuda de Jorge Lanata. La abogada decidió llevar a la empresaria a la Justicia luego de que esta la acusara públicamente de “chorra”, desatando una ola de enfrentamientos verbales en Twitter entre ambas.

El gesto de la modelo de hablar con la hija del difunto conductor no habría tenido el efecto deseado. Lejos de obtener apoyo o generar un quiebre en la familia Lanata, la conversación quedó reducida a una serie de afirmaciones que supuestamente ya circulaban en los medios.

Bárbara Lanata aseguró que recibió la llamada de Wanda Nara y se lo contó a Paula Varela. Esta última sacó a la luz lo que aconteció durante su intercambio y afirmó que, pese a que la hija mayor del periodista no negó la versión de la modelo, sí dio a entender que no era algo fuera de lo que se dice sobre Elba Marcovecchio.

