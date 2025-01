"Inventó cosas", Bárbara Lanata disparó contra Elba Marcovecchio después de la polémica entrevista

La guerra entre Elba Marcovecchio y Bárbara Lanata se fue incrementando con el paso del tiempo y se profundizó aún más con la muerte de Jorge Lanata. A dos semanas de la partida del periodista, su viuda dio una polémica entrevista y la mayor de las Lanata rompió el silencio y le respondió.

En un móvil con Oliver Quiróz, periodista de A la Tarde, Bárbara se mostró muy dolida y molesta con las declaraciones de quien fue la esposa de su padre y decidió responder con la mayor de las sinceridades.

"Inventó cosas", Bárbara Lanata rompió el silencio después de la entrevista de Elba Marcovecchio

La entrevista que le concedió Elba Marcovecchio a Ángel de Brito generó un gran revuelo y despertó una molestia, aún mayor a la existente, de parte de las hijas de Jorge Lanata, Bárbara y Lola, y sus ex parejas, Andrea Rodríguez y Sara Stewart Brown. A dos días de las fuertes declaraciones, Bárbara Lanata rompió el silencio y contraatacó.

El vínculo entre Bárbara Lanata y Elba Marcovecchio nunca fue el mejor, desde el inicio de la relación entre Jorge y la abogada hasta la partida de él, las rispideces con la hija del conductor siempre fueron evidentes.

A dos semanas de la muerte de Jorge, Elba decidió hablar y contarle su verdad de los hechos a Ángel de Brito, y causó un gran revuelo después de atacar a las hijas del periodista y también a sus ex parejas. Frente a esto, Bárbara decidió manifestarse y aseguró que la entrevista la sorprendió y que “el 95% de las cosas que dijo Elba son mentiras”.

“Vi la entrevista de Ángel a Elba porque estuvo en cadena nacional todos los días, era imposible no verla”, comenzó diciendo la mayor de las Lanata. Además, contó que “la entrevista me sorprendió porque ella había pedido iniciar la sucesión en conjunto. Entonces, si pedis iniciar la sucesión en conjunto me parece raro que después salga a hablar mal de nosotras”.

La ex vestuarista de PPT no solo hizo referencia a que su madrastra habló mal de ellas, sino al “inventar cosas”. “El 95% de las cosas que dijo son mentira”, sentenció y agregó que no es algo que ella hubiese hecho.

Pese a las imponentes palabras que había mencionado, continuó e indicó que “me puedo sentar en cualquier programa y empezar a mostrar cosas de ella que fueron horribles”, pero adelantó que no lo haría debido a que está pasando un duelo junto a su hermana Lola, su madre Andrea y la madre de su hermana, Sara (Kiwita).

“Mi familia está triste y no me parece el momento para esto”, expresó debido a lo que hizo público Elba y agregó que “podría mostrar cosas horribles de ella que no la van a hacer quedar bien, pero estoy priorizando el duelo, la tristeza y solucionar problemas, porque uno también hereda problemas”, sostuvo y abrió un interrogante sobre pagos por hacer.

Sara Stewart Brown (Kiwita) con Lola y Andrea con Bárbara

Además, confirmó que no fue ella quien sacó a la luz los videos en los que se vio a Elba tomar objetos de la oficina de Jorge: “Ni yo ni nadie de mi entorno filtramos los videos. Los links de los videos estaban en la demanda y no sé cómo se filtró eso. Duermo muy tranquila y jamás usamos la palabra mechera, ladrona o envenenadora”.

En cuanto a la determinación de incapacidad de Jorge Lanata y el dolor que mostró Elba en la entrevista que dio, Bárbara dijo que “hay un montón de cosas en las que se contradice. Se pasó seis meses diciendo que mi papá estaba muy mal y a punto de morir y después nos criticaron por pedir la incapacidad. ¿Estaba incapaz o no? Es raro”, señaló

Cuando Oliver, el cronista, le consultó por el fuerte dicho de la abogada sobre que ella, su hermana y las madres de ambas se iban a matar por la herencia, la mayor de las Lanata aseguró que “me puedo sentar en cualquier programa y decir que mi papá se quería divorciar, y es mi palabra contra la suya. Ella puede decir cualquier cosa, es incomprobable”, indicó.

Bárbara Lanata se mostró firme en su posición, al lado de su hermana Lola, Andrea y Kiwita, y confirmó que no tenía motivos por los que pedirle perdón a Elba Marcovecchio, principalmente después de sus polémicos dichos en la entrevista con Ángel de Brito.

MVB