Barbie Vélez está en los días finales para recibir a su primer hijo, Salvador, fruto de su relación con Lucas Rodríguez. La emoción de la actriz se ha hecho sentir en todos los espacios de chimentos y en las últimas horas decidió romper el silencio sobre unas de las constantes preguntas que le hacían sus seguidores: por qué se quitó su anillo de casada.

“Me saqué el anillo porque leí muchas historias de ustedes y me traumaron. Debo confesar... Hay personas que me dijeron que los bomberos le tuvieron que sacar los anillos, otras que cortar. Así que por las dudas. Además, ya siento más hinchada las manos...”, partió comentando Barbie Vélez.

Vélez se quitó el anillo porque sus manos estaban hinchadas.

“Hoy me levanté con los pies muy hinchados y las manos también. Así que ya me lo saqué definitivamente para no andar sacando y poniendo y perderlo, que era mi miedo”, explicó la hija de Nazarena Vélez.

La panza de 36 semanas de Barbie Vélez

A través de sus redes sociales, la intérprete publicó una serie de fotografías en la pileta, disfrutando del verano y dejando ver su panza de 36 semanas. Junto a los registros, Vélez escribió: “Último viajecito sin bebito”, confirmando así su emoción por la pronta llegada de Salvador.

Barbie Vélez y su panza de 36 semanas.

En las imágenes, Barbie está acompañada de Lucas Rodríguez, quien la abraza tiernamente, también Nazarena Vélez aparece muy sonriente porque su hija la convertirá en abuela por primera vez.

AM