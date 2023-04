Barby Franco mostró cómo evoluciona su cuerpo a tres meses de dar a luz a Sarah Burlando: “Te admiro”

Barby Franco y Fernado Burlando recibieron a Sarah hace apenas unos meses. Desde ese entonces, la modelo ha ido aprendiendo a sobrellevar la crianza de su primera hija, mostrándose siempre muy feliz de estar transitando este momento.

A través de sus redes sociales, Barby suele compartir distintos momentos de su nueva vida como madre y, recientemente, subió una foto en la que mostraba la evolución de su abdómen, a tres meses de dar a luz a su hija.

Barby Franco y Sarah Burlando.

Muy orgullosa de sí misma y de lo que logró hacer con su cuerpo – traer a una niña al mundo – Franco reflexionó sobre todo este proceso de cambios que atravesó y destacó la importancia del amor propio.

Barby Franco mostró la evolución de su cuerpo.

“Hola tiempo... Te miro, te observo, te analizo y te respeto”, escribió en una historia, acompañada de una foto mostrándose al descubierto y agradeciendo a la naturaleza por lo que es capaz de lograr.

Barby Franco mostró la evolución de su cuerpo.

No es la primera vez que Barby Franco habla de su cuerpo durante el embarazo. Sus seguidores le han preguntado en el pasado si su figura había cambiado en el último tiempo, a lo que la modelo respondió: “Verdadero. Amo este cuerpo. Me quiero quedar así”. Luego, agregó una foto mientras aún tenía la panza de embarazada y escribió: “Amo mis piernas, al fin tengo gambas. Me siento más armada, más segura”, demostrando que se ama a sí misma y que lo más importante es su salud y el bienestar de ella y de Sarah Burlando.

H.O