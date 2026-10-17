lunes 19 de octubre del 2026
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CELEBRIDADES 17-10-2026 16:22

Barby Franco mostró el radical cambio de look que Sarah Burlando hizo en una de sus muñecas

En la previa del Día de la Madre, la modelo compartió la destreza de su hija con las tijeras y reaccionó con humor al resultado.

Sarah Burlando y Barby Franco
Sarah Burlando y Barby Franco | Caras

Sarah Burlando volvió a protagonizar un momento que enterneció a Barby Franco. A través de sus redes sociales, la modelo compartió una serie de imágenes en las que mostró a su hija mientras ponía en práctica sus habilidades como peluquera y le cortaba el pelo a una de sus muñecas. La pequeña se tomó muy en serio su tarea y sorprendió a su mamá con el resultado.

Sarah Burlando renovó el look de sus muñecas
Sarah Burlando sorprendió con su talento como peluquera

Sarah Burlando le cortó el pelo a sus muñecas y Barby Franco lanzó una divertida advertencia

En las fotos que compartió Barby Franco se puede ver el antes y el después de la muñeca, que pasó de lucir una larga cabellera rubia a tener un corte mucho más corto y desmechado. Orgullosa de su trabajo, Sarah Burlando llamó a su mamá para mostrarle la transformación y exclamó: “¡Mirá, mamá!”.

Lejos de cuestionar el cambio de look, la panelista de América TV celebró la iniciativa de su hija con una respuesta cómplice. “Te quedó divino, hermoso, re canchera”, le dijo, entre risas, mientras destacaba el resultado de su improvisada sesión de peluquería.

La ocurrencia de Sarah Burlando también le dio a Barby Franco la oportunidad de bromear con su peluquero de confianza. En otra de sus historias de Instagram, la modelo compartió el resultado del corte y lo etiquetó con un mensaje que dejó en claro que la pequeña podría convertirse en su competencia. “Te están sacando el puesto”, escribió junto a la mención a su estilista, George Rodríguez, en una escena familiar que combinó ternura y humor.

Sarah Burlando renovó el look de sus muñecas
El antes y el después del corte de pelo que hizo Sarah Burlando

En la previa del Día de la Madre, que se celebra este domingo 18 de octubre, las imágenes reflejaron una de esas situaciones cotidianas que terminan convirtiéndose en un recuerdo divertido. Esta vez, la pequeña encontró una nueva actividad para entretenerse y Barby Franco no dudó en compartir la ocurrencia con sus seguidores.

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