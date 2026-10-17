La sorpresa de Matilda Salazar a Palito Ortega en el Teatro Ópera: "Exploté de alegría"

Matilda, la hija de Luciana Salazar, vivió una noche especial y muy emotiva junto a Palito Ortega en el Teatro Ópera. La niña compartió su alegría mediante su red social y compartió imágenes que se tomó luego del show que realizó el cantante.

Matilda presentó a su tío abuelo Palito Ortega en el escenario: "Una noche inolvidable"

Matilda Salazar protagonizó un momento especial durante el show que Palito Ortega brindó en el Teatro Ópera. La hija de Luciana Salazar subió al escenario para presentar a su tío abuelo, quien la invitó especialmente a participar de su espectáculo. Con tan solo 8 años, la pequeña se animó a hablar frente a una sala repleta y se llevó los aplausos del público.

La dulce escena se conoció a través de las redes sociales de Matilda, cuya cuenta de Instagram es administrada por su mamá. Allí, la niña compartió su emoción por haber formado parte de una noche que, según expresó, quedará entre sus recuerdos más especiales. "Ayer fue una noche inolvidable para mi. Mi tío abuelo Palito Ortega, me pidió que quería que lo presentara en su show en el Teatro Ópera. Yo feliz de poder hacerlo", escribió en la publicación, donde dejó en claro la alegría que le generó la propuesta.

Matilda presentó a su tío abuelo Palito Ortega en el escenario

Así fue el momento en que Matilda Salazar dio comienzo al show de Palito Ortega

Al comenzar el espectáculo, Matilda Salazar tomó el micrófono y se dirigió a los presentes para anunciar la salida al escenario de Palito Ortega. Aunque se mostró algo nerviosa por la situación, logró desenvolverse frente al público y compartir unas palabras que despertaron ternura entre los asistentes. "Yo soy Matilda Salazar y les cuento un secreto. Mi tío abuelo, Palito Ortega, me invitó acá, al show en el Ópera, para que yo lo presente", expresó la pequeña antes de dar paso al cantante.

Luego, la menor reveló la felicidad que sintió cuando recibió la invitación para formar parte del recital. "Yo exploté de la alegría", contó, antes de presentar formalmente a su tío abuelo. El gesto se convirtió en uno de los momentos destacados de la noche. Así, mientras Palito Ortega repasaba sus grandes clásicos ante el público, Matilda tuvo su propio instante de protagonismo sobre el escenario.

La emoción de Luciana Salazar al ver a su hija junto a Palito Ortega

Después de la presentación, Luciana Salazar compartió imágenes de su hija Matilda junto a su tío Palito Ortega y expresó públicamente la admiración que siente por él. "La única persona que admiro en este mundo es a él". Además, publicó otra postal donde su primogénita posaba sonriente junto a Evangelina Salazar, tía de la modelo. "Madrina y ahijada", comentó junto a la foto revelando el lazo cercano y familiar que une a ambas.

Palito Ortega y Matilda

Sus posteos dejaron en evidencia el cariño y el reconocimiento que siente por la pareja. Además, las imágenes permitieron conservar un recuerdo de la participación especial que tuvo Matilda en el espectáculo de Palito Ortega, donde volvió a encontrarse con su público y recorrió distintas etapas de su extensa trayectoria musical.

Evangelina Salazar y Matilda

De esta manera, la sorpresa de Matilda Salazar a Palito Ortega en el Teatro Ópera tuvo que ver con ser la persona encargada de anunciar su salida al escenario. En este instante, relató que, tras enterarse de la noticia, explotó de "alegría" y luego se tomó fotos con él y su tía abuela, Evangelina.