Así fue el bautismo de Beltrán y Mía, los hijos de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski: las fotos del festejo familiar

Sabrina Garciarena dejó ver algunos de los momentos más significativos del bautismo de Beltrán y Mía, los hijos que tuvo con su pareja Germán Paoloski: desde la ceremonia en la iglesia hasta el encuentro posterior en Tigre. Las imágenes reflejaron el espíritu de un emotivo festejo familiar.

Las imágenes del bautismo de los hijos de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski vivieron una jornada muy especial junto a su familia con el bautismo de sus hijos Beltrán y Mía. La actriz compartió las imágenes de la celebración a través de su cuenta de Instagram, donde mostró distintos momentos de la ceremonia religiosa y del festejo que organizaron después en un exclusivo restaurante de Buenos Aires. Las postales reflejaron la emoción de los protagonistas y la alegría de compartir una ocasión tan significativa con sus seres queridos.

La publicación de la actriz no tardó en llamar la atención de sus seguidores, que reaccionaron con una lluvia de likes y comentarios. Fiel a su estilo, la artista eligió compartir parte de su intimidad familiar y dejar un recuerdo de un día que reunió a sus afectos más cercanos en torno a sus hijos.

Las imágenes del bautismo de los hijos de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski

Junto a las fotografías, Sabrina Garciarena expresó sus sentimientos con unas palabras dedicadas a la celebración: "Bautismo de mis amores. Un gran momento familiar en un gran lugar. Gracias por hacer perfecto este día". Con este mensaje, resumió la importancia de la ocasión y agradeció a quienes formaron parte de la jornada.

En las primeras imágenes que publicó en su red social, la artista mostró a Beltrán y Mía junto a los invitados en la iglesia, después de recibir el sacramento del bautismo. Las fotografías dejaron ver algunos instantes de la ceremonia religiosa, que se desarrolló en un clima de emoción, alegría y encuentro familiar.

Las imágenes del bautismo de los hijos de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski

Este día tuvo como protagonistas a sus hijos más pequeños, fruto de su amor con el periodista Germán Paoloski. Entre las postales que integraron el álbum, también hubo lugar para las imágenes familiares, con abrazos, sonrisas y retratos que reflejaron la felicidad de compartir una celebración tan importante.

Las imágenes del bautismo de los hijos de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski

El exclusivo restaurante que eligieron Sabrina Garciarena y Germán Paoloski para celebrar el bautismo

Después de la ceremonia religiosa, la familia continuó los festejos en un exclusivo restaurante ubicado en Tigre. El espacio fue elegido por Sabrina Garciarena y Germán Paoloski para reunir a sus invitados y compartir una comida en un ambiente cálido, con una propuesta que combina gastronomía y una cuidada ambientación.

El lugar se destaca por su decoración rústica y moderna, una combinación que aporta personalidad a los distintos espacios. Los materiales y detalles de estilo tradicional conviven con elementos contemporáneos, en una estética que crea una atmósfera acogedora para encuentros cercanos y celebraciones especiales.

El exclusivo restaurante que eligieron Sabrina Garciarena y Germán Paoloski para celebrar el bautismo de sus hijos

En cuanto a la propuesta gastronómica, el restaurante ofrece platos a la parrilla, distintas variedades de pastas y opciones dulces para el momento del postre. Una carta amplia que permite disfrutar de sabores clásicos en un entorno pensado para compartir alrededor de la mesa. En las imágenes que publicó Sabrina Garciarena, el sitio también tuvo su protagonismo. La pareja posó sonriente frente a cámara mientras que en otras postales los pequeños posaron con sus tíos dejando ver el lugar en el que se reunieron y disfrutaron de una cena familiar.

De esta manera, el bautismo de Beltrán y Mía, los hijos de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, se convirtió en una nueva oportunidad para reunir a sus seres queridos y guardar recuerdos de una jornada marcada por la emoción, las sonrisas y la alegría familiar. Mediante su cuenta de Instagram, la modelo agradeció a su entorno íntimo por compartir esta importante ocasión junto a ellos y se mostró conforme con el exclusivo restaurante de Tigre en el que se llevó a cabo el festejo.