Las grandes ausentes de la primera reunión de los participantes de MasterChef Celebrity

Después de varias semanas de grabaciones, los participantes de MasterChef Celebrity tuvieron su primera salida grupal lejos de las cocinas de Telefe. Este viernes 16 de octubre, varias de las figuras del reality se reunieron para compartir una noche distendida y algunas de ellas decidieron mostrar los detalles del encuentro a través de sus redes sociales.

Rocío Robles, Marta Fort y Julieta Nair Calvo fueron algunas de las encargadas de compartir las imágenes de la reunión. En las fotos se pudo ver a parte del grupo disfrutando de una salida que permitió dejar por un rato la competencia de lado y compartir un momento fuera del estudio. Sin embargo, no todos los participantes estuvieron presentes y hubo algunas ausencias que llamaron la atención.

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Las grandes ausentes de la primera salida de MasterChef Celebrity

Entre quienes no aparecieron en las imágenes de la reunión estuvieron Wanda Nara, conductora del ciclo, y otras figuras que forman parte de esta edición, como Alejandro Lerner, Diego Ramos, More Beltrán, Pachu Peña, Pablo Giralt y Paula Trápani.

Así fue la primera salida de los participantes de MasterChef Celebrity

La ausencia de Wanda Nara llamó la atención, ya que, aunque está al frente del reality de Telefe, no participó de este primer encuentro grupal. En cuanto al resto de los participantes que no se vieron en las publicaciones, no trascendieron los motivos por los que faltaron a la reunión.

Las mejores fotos de la juntada en un reconocido bar porteño

Entre los famosos que sí compartieron la salida estuvieron Lizy Tagliani, Karina Mazzocco, Luciana Geuna, Juli Poggio, la China Ansa, Edith Hermida, Luck Ra, Grego Rossello, Campi, Mike Amigorena, Sebastián Presta, Pablo Miglione y Nazareno Casero, además de Rocío Robles, Marta Fort y Julieta Nair Calvo.

Julieta Nair, Juli Poggio, Luciana Geuna, Lizy Tagliani y Rocío Robles disfrutaron de una divertida noche en UpTown.

Las publicaciones en redes sociales dejaron ver distintos momentos de la noche y mostraron la buena predisposición de los participantes para compartir tiempo juntos fuera del ámbito de la competencia. Aunque dentro del programa cada uno busca destacarse con sus platos, la primera reunión grupal abrió un espacio para conocerse desde otro lugar.

Así, la salida marcó un nuevo capítulo en la convivencia de los famosos durante esta edición de MasterChef Celebrity. Mientras las grabaciones continúan y los desafíos culinarios avanzan, las redes sociales se convirtieron en una ventana para seguir de cerca el vínculo que empieza a construirse entre los participantes.