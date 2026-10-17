De Antonela Roccuzzo a Nicole Neumann y Valeria Mazza: los mejores looks que imponen la tendencia backless

La alfombra roja y los eventos de alta sociedad marcan el pulso de la moda, y hay un detalle que esta temporada acaparó todas las miradas: el escote en la espalda. Figuras como Antonela Roccuzzo, Valeria Mazza y Nicole Neumann adoptaron esta propuesta para demostrar que la sensualidad se combina con una elegancia sutil.

Conocida en el mundo de la alta costura como la tendencia naked back o backless, esta corriente reinterpreta el diseño para dejar al descubierto la piel sin perder el refinamiento, convirtiéndose en el recurso preferido de las referentes de la moda nacional en sus apariciones públicas.

Antonela Roccuzzo se anima a la espalda descubierta

Valeria Mazza, Antonela Roccuzzo y Nicole Neumann: pioneras del glamour

El recorrido por esta tendencia comenzó con figuras consagradas de la elegancia internacional y nacional. Valeria Mazza deslumbró con un vestido plateado de acabado brillante, escote halter pronunciado y un gran moño negro en la zona central que contrastaba de forma sofisticada, dejando ver una espalda completamente despejada y trabajada con pedrería.

Valeria Mazza en el desfile de Joti Harriegue

Look completo de Valeria Mazza

Por su parte, Antonela Roccuzzo eligió un diseño verde musgo de líneas fluidas, con tirantes cruzados que enmarcaban la espalda con absoluta delicadeza y un sutil fruncido en la parte inferior que estilizaba la figura bajo la cálida luz del atardecer.

En la misma línea, Nicole Neumann apostó por un deslumbrante vestido corto de tejido dorado brillante, con una espalda totalmente descubierta y caída suave tipo cowl neck, combinándolo con una cartera metálica que aportaba un aire moderno y vanguardista.

Nicole Neumann a puro brillo

Zaira Nara y Juana Viale: audacia y personalidad en la pasarela

La apuesta por el escote trasero también encontró versiones osadas y rupturistas en las figuras de Zaira Nara y Juana Viale. Zaira lució un diseño negro con transparencias y encaje, acompañado por medias altas y sandalias de plataforma imponentes, logrando una estética nocturna y audaz que jugaba con los contrastes de la textura y la piel expuesta.

Zaira Nara con backless y encaje

Juana Viale, fiel a su estilo audaz y libre, optó por un vestido negro de noche con tirantes cruzados y pedrería, donde se lucían con total naturalidad sus tatuajes en la espalda, fusionando el arte corporal con la alta costura en un equilibrado ejercicio de sofisticación y carácter.

Claves de estilo y el secreto de la tendencia backless

La tendencia backless se convirtió en el comodín indiscutido para quienes buscan sofisticación con un toque de osadía. El secreto para llevar este tipo de vestidos radica en el equilibrio: si la espalda es la gran protagonista, el frente suele mantenerse más sobrio, ya sea con cortes cerrados, cuello halter o mangas largas.

Juana Viale apostó a escote halter

Además, el peinado juega un papel fundamental; los recogidos altos, rodetes descontracturados o melenas tiradas hacia un costado resultan indispensables para despejar la zona y permitir que el diseño luzca en su máxima expresión. Los accesorios se reducen al mínimo, priorizando aros sutiles o pequeñas cadenas que caen delicadamente sobre la columna, logrando así un estilismo pulido, limpio y sumamente estético.

En definitiva, el furor por el naked back trasciende una simple temporada y se instala como un manifiesto de estilo donde la piel se convierte en el mejor accesorio. Desde la sofisticación clásica de Valeria Mazza y el encanto sofisticado de Antonela Roccuzzo hasta el pulso vanguardista de Nicole Neumann, estas referentes demuestran que la verdadera elegancia se experimenta desde todos los ángulos, confirmando que la espalda descubierta llegó para liderar las grandes apuestas de la moda actual.