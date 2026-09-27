Barby Franco mostró el cambio que hizo en el cuarto de Sarah Burlando para enseñarle a leer y ejercitar matemáticas

Barby Franco suele compartir distintos momentos del crecimiento de Sarah Burlando, la hija que tuvo junto a Fernando Burlando. Desde sus actividades hasta algunas escenas cotidianas, la modelo registra parte del día a día de la pequeña, que en diciembre cumplirá 4 años. En los últimos meses, la nena comenzó a transitar nuevas experiencias dentro y fuera de su casa. Ahora, su mamá volvió a mostrar una de ellas y anticipó una iniciativa que preparó especialmente para acompañarla en sus primeros acercamientos a las letras y los números.

Las actividades de Sarah Burlando que Barby Franco comparte en las redes

Sarah comenzó este año el Nivel Inicial y la nueva etapa también quedó registrada en las redes de su mamá. En febrero, la modelo compartió imágenes de su ingreso al colegio y algunos de los momentos que marcaron el comienzo de las clases. El aprendizaje de otros idiomas también apareció entre las actividades de la pequeña. A comienzos de año, Barby Franco mostró a su niña durante una clase de inglés, sentada en el piso junto a su profesora y participando de una propuesta lúdica mientras conversaban.

A eso se sumaron otras experiencias que no están relacionadas exclusivamente con el colegio. La equitación se convirtió en una de ellas y suele practicarla junto a Ana García Moritán, hija de Pampita. Ambas también comparten clases de natación y diferentes momentos de juego. Precisamente, una de las últimas imágenes publicadas por la influencer volvió a mostrar a su hija en el agua. Sarah apareció dentro de una pileta, acompañada por un adulto, mientras practicaba y avanzaba sin la ayuda de los elementos que había utilizado anteriormente.

Las actividades que realiza la pequeña fueron cambiando a medida que creció. Incluso, en agosto tuvo su primera experiencia frente a una cámara al participar de una producción para una marca de medias infantiles. Su mamá la acompañó durante la jornada y mostró algunos detalles del detrás de escena.

Sin embargo, la última iniciativa que la figura televisiva compartió no ocurrió en una clase ni durante una actividad fuera de su casa. Esta vez decidió utilizar el propio cuarto de su hija para preparar algo diferente y trabajar con ella desde un espacio que forma parte de su vida diaria.

El cambio que Barby Franco hizo en el cuarto de Sarah Burlando

En el video publicado en sus redes sociales, Barby Franco mostró una serie de carteles con letras y números que colocó dentro de la habitación de Sarah. La pequeña aparece frente a ellos mientras interactúa con los diferentes elementos preparados por su mamá. Entre los materiales puede distinguirse el abecedario completo, dispuesto de manera que la niña pueda reconocer cada una de las letras. También aparecen diferentes combinaciones que permiten trabajar con ellas y comenzar a familiarizarse con su utilización.

Los números ocupan otro sector y están organizados en distintas secuencias. De esta manera, la propuesta reúne en un mismo espacio recursos relacionados tanto con los primeros pasos en la lectura como con ejercicios de matemática. Lejos de tratarse de una transformación completa de la habitación, el cambio consiste en aprovechar algunos de sus sectores para incorporar el material. Los carteles quedaron así integrados al ambiente y al alcance de la pequeña para utilizarlos durante esos momentos junto a su mamá.

La iniciativa guarda relación con otras escenas que la modelo mostró durante este año. El inicio del jardín, las clases de inglés y las distintas actividades que realiza su hija fueron dando cuenta de una etapa en la que su hija comenzó a incorporar nuevos conocimientos y experiencias.

A sus 3 años, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando suma así nuevos desafíos a su rutina. Esta vez, su mamá decidió llevar parte de ese proceso al interior de la casa y mostró cómo incorporó letras y números al cuarto para acompañarla mientras comienza a familiarizarse con la lectura y las matemáticas.