Los looks de Juliana Awada en París: del casual chic al sastrero romántico

Juliana Awada reafirmó su apuesta por una moda atemporal desde sus vacaciones familiares en París. Mediante una serie de imágenes publicadas en su red social, dejó ver los looks que lució en diferentes momentos y cautivó a sus miles de seguidores una vez más.

Juliana Awada compartió sus mejores apuestas de moda en París

Juliana Awada volvió a demostrar su afinidad por la moda con una serie de looks que lució durante su estadía en París. La empresaria textil compartió distintas postales de su viaje en sus redes sociales y cautivó con apuestas que combinaron prendas clásicas, texturas protagonistas y accesorios elegidos para cada ocasión.

Con un estilo que se caracteriza por la elegancia relajada y la atención a los detalles, la ex Primera Dama recorrió distintas versiones de una misma estética: desde conjuntos urbanos y cómodos, ideales para el día, hasta una propuesta más sofisticada con guiños románticos. Los tonos neutros, el denim y las prendas de inspiración sastrera fueron algunos de los elementos que marcaron sus elecciones.

Juliana Awada con look casual chic en París

Uno de los estilismos que compartió Juliana Awada en su cuenta de Instagram se destacó por su impronta casual chic, una fórmula que combina prendas cómodas con piezas clásicas y accesorios que elevan el conjunto. Para dar un paseo al aire libre, eligió un pantalón de jean celeste de corte recto y silueta relajada, con un leve desgaste a la altura de la rodilla, que aportaron un aire urbano y descontracturado.

Como complemento, la diseñadora llevó un suéter marrón de cuello alto, una prenda versátil que sumó calidez y reforzó la paleta de tonos tierra del outfit. Por encima, incorporó una chaqueta corta estilo bomber que acompañó el look sin quitarle protagonismo al denim.

El accesorio y calzado terminaron de definir la propuesta: gafas de sol oscuras y zapatillas urbanas en tonos tierra de su firma favorita Golden Goose. La elección del calzado acompañó el espíritu relajado del look y la combinación de jeans, tejido y chaqueta confirmó que es una de las fórmulas más versátiles del guardarropa cotidiano.

En otro de sus looks parisinos, Juliana Awada volvió a apostar por los jeans claros de corte recto y largo al tobillo, una silueta que se mantiene vigente por su versatilidad y facilidad para combinar con diferentes prendas. Esta vez, la pieza protagonista fue una chaqueta marrón de gamuza, que aportó textura y profundidad a un conjunto de líneas simples.

Juliana Awada junto a su hija Antonia Macri con look casual chic en París

Debajo, llevó una remera básica oscura, que funcionó como contrapunto y permitió destacar el abrigo. La elección de la gamuza sumó un toque sofisticado a la propuesta y puso el foco en uno de los materiales más asociados a los estilismos de entretiempo. Para completar el outfit, Juliana Awada incorporó gafas de sol, un reloj metálico y una bandolera de cuero en tono caramelo.

El calzado siguió la misma línea cromática: unas zapatillas deportivas en marrón y blanco que acompañaron el conjunto y mantuvieron su impronta urbana. Con este look, la empresaria volvió a mostrar una de las claves de su estilo personal: construir conjuntos a partir de básicos atemporales y sumar una prenda con carácter para renovar la propuesta.

El look más sofisticado de Juliana Awada en París: blazer negro y detalles románticos

Para una salida de noche con su hija Antonia Macri, Juliana Awada se inclinó por un estilismo elegante que combinó sastrería clásica con detalles de inspiración lencera. La pieza central fue un blazer negro de estructura definida, una prenda versátil que aporta presencia y transforma cualquier conjunto.

A este ítem le sumó una blusa de textura satinada con encaje en el escote. Este contraste entre la estructura del blazer y la delicadeza de la blusa dio lugar a una propuesta sofisticada, con un guiño romántico que suavizó la formalidad de la sastrería. Su propuesta incluyó además pantalones oscuros y calzado plano en tono negro. Como accesorio final, sumó una tote bag estructurada haciendo juego con su look total black.

Juliana Awada apostó a un look sastrero romántico para una salida con su hija en París

Este estilismo de Juliana Awada puso en evidencia cómo la sastrería puede adquirir una impronta más femenina a través de las texturas y los detalles. De esta manera, optó por looks casual chic para el día, donde el denim y las zapatillas aportaron comodidad, y para la noche, en cambio, eligió un estilo sastrero romántico con un blazer negro y una blusa satinada con encaje como protagonistas.