El día de familia de Sarah Burlando y Anita García Moritán: picnic con Pampíta y Barby Franco, amigos y juegos

El fin de semana brindó el marco ideal para disfrutar de la naturaleza en compañía de seres queridos. Bajo el sol, Pampita y Barby Franco protagonizaron una salida familiar junto a sus hijas, Sarah Burlando y Anita García Moritán.

Sarah Burlando y Anita García Moritán, amigas desde chicas

Sarah Burlando y Anita García Moritán: Un picnic bajo los árboles

El césped se llenó de mantas y risas infantiles para dar forma a un picnic organizado por Barby Franco y Fernando Burlando junto a un grupo de amigos de las niñas. Lejos de la rutina, los adultos compartieron charlas y mates mientras los chicos corrieron por el predio. En las fotos que Barby publicó en sus redes sociales, la buena relación entre ella y Pampita quedó a la vista. Ambas lucieron lentes de sol y ropa cómoda para pasar la tarde.

Barby Franco, Sarah Burlando y Pampita en pleno picnic

Sarah Burlando y Anita García Moritán demostraron una gran complicidad. Las nenas jugaron, rodaron por el pasto y protagonizaron divertidas escenas que quedaron registradas en videos.

La amistad entre las niñas se afianza día a día, compartiendo tardes al aire libre. Además de las niñas comparten actividades artísticas. Las clases de ballet y la equitación ocupan un espacio central en sus rutinas, donde combinan práctica y diversión.

Sarah Burlando y Anita García Moritán se divirtieron con sus amigos

La jornada continuó con juegos grupales y postales familiares hasta la caída del sol. De este modo, Sarah Burlando y Anita García Moritán disfrutaron de un encuentro que reflejó el vínculo constante entre ambas familias.