Barby Franco sintió vergüenza con el súper regalo que le hizo a la beba de Pampita

El baby shower de Pampita y Roberto García Moritán fue todo un revuelo entre sus amigos y de hecho generó algunas polémicas. Barby Franco, panelista de Pampita Online asistió al evento y de hecho llamó la atención por el ostentoso regalo que le hizo a la futura hija de la pareja: un mini auto eléctrico valuado en 87.500 pesos.

En referencia al tema, la modelo reconoció que tal vez fue demasiado este obsequio que la niña recién podrá usar cuando sea más grande. “No me miraron muy bien cuando llegué a la fiesta. Me morí de vergüenza. Llegué medio desubicada con el auto y le dije a Luciana, que es la madrina de la beba y la que organizó todo el baby shower, ‘por favor escondelo porque me da mucha vergüenza’”, aseguró.



“Igual el regalo del auto fue más de Fernando Burlando (su novio) hacia Rober y Carolina porque tiene una relación re linda él con Roberto”, agregó.

Luego, al hablar de la exorbitante suma que le costó el vehículo, Barby se sinceró: “Ahora, con el dólar, se re disparó el número del autito. Yo me quería morir cuando me dieron el ticket”.

Barby Franco habló sobre la interna en el baby shower de Pampita

Cuando se conoció la "mala onda" entre el grupo de las amigas íntimas de la top y Angie Balbiani en torno a la colecta para comprar el regalo, Barby Franco, dio su opinión sobre esta pelea por el afecto de la conductora de Pampita Online.

Barby aseguró que Pampita tiene "varias burbujas de amigas” y que con respecto a los regalos que ese día le llevaron a su amiga “nosotros le hicimos un regalo general de Pampita Online y después sus amigas más íntimas, que me pierdo en quienes son porque ya me confunden, le dieron otra cosa y Angie le hizo otro regalo, un conejito o algo así”, agregó la modelo, en referencia a la interna que se generó allí.

“¿Vos sentís que sus íntimas amigas compiten para ver quién es más íntima?”, le preguntó Denise Dumas. “No...Es como que pasa algo muy loco todo el tiempo, es como que la querés mimar todo el tiempo, acompañar, agasajar y eso pasa todo el tiempo y ahí se ve como que entre ellas compiten... pero el amor está para ella”, señaló la modelo.