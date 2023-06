Barby Franco está a full en su rol como mamá de Sarah, la pequeña que tuvo junto a Fernando Burlando. Tanta es la emoción que la modelo ya está pensando en seguir agrandando la familia.

Recientemente, Barby se hizo chequeos con el objetivo de si estaba todo en orden para poder tener otro hijo.

"La casita de Sarah, miren. Estamos chequeando los miomas. El doctor Hamer nos dice que está todo ok. ¿Cómo me decías recién? ¿Está todo ok para un nuevo embarazo?", le preguntó la modelo a su médico en un video que compartió en sus redes.

Si bien aclaró que no está embarazada, sí confirmó que su cuerpo está óptimo para poder transitar una nueva gestación. "La casita estaría okey. Está perfecta, un all inclusive tremendo", dijo en el video con mucha simpatía.

Sarah Burlando no deja de crecer, ahora comenzó a comer sola

Sarah Burlando dio un pequeño e importante paso en su vida, con tan solo 6 meses, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando comenzó a comer. La pequeña compartió la mesa grande acompañada de sus hermanas María y Delfina Burlando, su abuela y sus padres.

El domingo 18 de junio, en el Día del Padre, la modelo compartió un carrusel de fotos de cómo su hija Sarah comía puré de calabaza en la punta de la gran mesa de la casa de campo que tiene en Las Flores.

