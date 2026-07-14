Bautista, el hijo de Rodrigo de Paul y Cami Homs, cumplió 5 años: "Me cuesta tenerte lejos en este día"

Cami Homs es una de las modelos que más le da un espacio a su familia en las redes sociales. Mientras algunas celebridades optan por marcar un perfil enteramente profesional, la influencer no duda en compartir los mejores recuerdos de ella con sus hijos, al mismo tiempo que los protege de la vida más polémica y mediática. Este 14 de julio es un día especial para ella y para su expareja, Rodrigo de Paul. Su hijo en común menor, Bautista, cumple los 5 años. Emocionada por esto, Homs no dudó en dejarle un mensaje en sus redes sociales, y demostró el duro momento que pasan como familia.

Los hijos de Cami Homs, Francesca, Bautista y Aitana

El mensaje de Cami Homs por el cumpleaños 5 de su hijo Bautista: "Me cuesta tenerte lejos en este día"

Bautista De Paul, hijo de Rodrigo de Paul y Cami Homs, cumplió 5 años, este 14 de julio del 2026. El pequeño fue el sello de la familia que construyó la pareja, antes de su separación. Apenas un par de días después del nacimiento, exactamente el 16 de julio de 2021, el jugador y la modelo firmaron el acuerdo de separación, y el niño creció bajo el cuidado de su mamá, en una familia ensamblada con las nuevas parejas de sus padres. En sus 5 años, ella, manteniendo la rutina de todos los años, compartió una serie de inéditas postales, demostrando el crecimiento del niño, y la buena relación con su hermana Francesca.

"Bau, Un día como hoy, hace 5 años, llegabas vos. Mi príncipe azul", comenzó escribiendo. De esta manera, destacó su personalidad dulce y bondadosa, que le hace "desbordar mi corazón". "Me brillan los ojos cada vez que escucho hablar de vos, porque no hay palabra que no me haga sentir un inmenso orgullo de ser tu mamá", destacó, entre fotografías de viajes y momentos con sus hermanos, su nacimiento y la buena relación que tiene con José Sosa.

Sin embargo, sorprendió a sus seguidores cuando reveló: "Me cuesta tenerte lejos en este día pero si vos sos feliz, mamá también. Ojalá estés siempre rodeado de amor y felicidad, chiquito mío. Sos mi sueño hecho realidad, que se te cumplan todos tus deseos. Feliz cumpleaños hijito. No puedo explicar cuánto te amo". Los usuarios quedaron conmovidos con la distancia que hoy separa a la madre e hijo, pero no dudaron en expresar sus felicitaciones por un nuevo año.

El mensaje de Cami Homs por el cumpleaños 5 de su hijo Bautista

El presente de Bautista, el hijo de Cami Homs y Rodrigo De Paul

Bautista , el hijo menor de Cami Homs y Rodrigo De Paul , tiene su rutina en un exclusivo departamento de Puerto Madero, donde vive con su mamá, su hermana mayor Francesca, la actual pareja de la modelo, el futbolista José Sosa, y la pequeña hija, Aitana, fruto de esta nueva relación. Sin embargo, en ocasiones, combina una activa dinámica familiar con el exterior para poder reencontrarse con su papá.

El pequeño de cinco años mantiene una complicidad muy grande con su mamá, con quien comparte su día a día. Al mismo tiempo, y a pesar de la distancia, el vínculo con el mediocampista de la Selección Argentina sigue firme, impuesta por los compromisos profesionales del jugador, y por reencuentros emotivos. En estas últimas semanas, Bautista se encuentra en Estados Unidos, viviendo el Mundial 2026 junto a su papá y su familia paterna.

La vida de Bautista, el hijo de Cami Homs y Rodrigo De Paul

Bautista, el hijo de Rodrigo de Paul y Cami Homs, cumplió 5 años, y su mamá no dudó en compartirle inéditas imágenes con un tierno mensaje. A pesar de que, en este año, no pudieron celebrarlo juntos, ella le envió sus palabras por las redes sociales, y emocionó a sus seguidores.

A.E