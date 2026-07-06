Los looks de Cami Homs y su hija Aitana en Brasil: volados y jean wide leg en blanco y negro

Cami Homs disfruta de unos días de descanso en las paradisíacas playas de Brasil, donde aprovecha para lucir estilismos que combinan elegancia, modernidad y una frescura inigualable. En esta oportunidad, madre e hija demuestran que la moda es un juego compartido, coordinando outfits que capturan todas las miradas y se convierten en el centro de atención de sus redes sociales. Mientras la modelo despliega su impronta personal en cada rincón carioca, la pequeña Aitana acompaña con una cuota de ternura y estilo, consolidándose como una mini fashionista que ya sabe cómo posar ante las cámaras con gracia natural. Estos días de relax se transforman en una verdadera pasarela al aire libre, donde la luz del atardecer brasileño realza cada una de las prendas elegidas para esta travesía familiar.

Cami Homs y Aitana disfrutaron de unos días en Brasil.



El estilo cosmopolita de Cami Homs



La modelo optó por una estética moderna y versátil que se adapta de forma impecable a cualquier ocasión durante su estadía Brasil. Para recorrer las calles de la ciudad y disfrutar de los paseos urbanos, eligió un audaz conjunto total black que resultó infalible. Este look se compuso por unos pantalones jean wide leg de caída impecable, los cuales aportaban una comodidad extrema sin perder sofisticación. La silueta holgada de los pantalones equilibraba perfectamente la estructura de la parte superior, estilizando su figura.

Cami Homs, look total black.



Para complementar esta propuesta, Homs sumó una campera de cuero, una pieza atemporal que añadió un aire rockero y urbano, ideal para las tardes cuando el sol baja y la brisa fresca del mar se hace sentir. Como toque de distinción y lujo, una cartera Louis Vuitton, el accesorio clave que elevó la apuesta. Su elección de accesorios demostró una vez más por qué es una de las referentes más seguidas en cuanto a street style se refiere.

Cami Homs apostó por una mini con volados.



En otra de sus apariciones bajo el sol brasileño, la influencer cambió de look por uno más delicado. En este outfit, los volados se convirtieron en protagonistas absolutos de una pollera con mucho movimiento, una elección que resaltó su costado más femenino y relajado. Este tipo de prendas sintonizaron perfectamente con el entorno brasileño y la calidez del clima carioca, donde la ligereza de los tejidos permite disfrutar de la jornada con frescura y vitalidad.



La pequeña Aitana Sosa Homs: elegancia y versatilidad



Aitana se robó todos los corazones con outfits cuidadosamente seleccionados para cada momento del día. Para las ocasiones que requerían un punto extra de formalidad y elegancia, la bebé lució un delicado vestido negro con detalles de encaje y lazos decorativos en el frente.

La hija de Cami Homs, Aitana, con un look en blanco y negro.

El look se completó con una vincha que sostiene un importante aplique floral, un accesorio que enmarcó su rostro y le dio un aspecto sumamente tierno y sofisticado. Es una propuesta que parecía sacada de una producción editorial, evidenciando el gusto impecable de su madre por las piezas clásicas con detalles modernos.

Aitana con su divertido bucket hat.

Por otro lado, para disfrutar del sol intenso y los momentos de juego junto a la piscina, Aitana adoptó un estilo mucho más relajado y funcional. La niña vistió un enterito en tonos claros, con un estampado floral muy sutil, evocando la pureza y la frescura propia del verano. Para protegerse del sol, sumó un sombrero tipo bucket hat en colores pastel, un accesorio indispensable para cualquier bebé que busca estar a la moda mientras se mantiene segura ante las altas temperaturas.

Sin dudas, este viaje confirma que la complicidad entre Cami Homs y Aitana se extiende también al universo de la moda, consolidándolas como el dúo más chic de la temporada brasileña.