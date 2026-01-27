Nació Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa. Se hizo desear, al punto de que la modelo recibió cientos de mensajes al respecto, pero finalmente, la primera hija en común de la pareja llegó a este mundo. Según pudo saber CARAS, ambas se encuentran en perfectas condiciones.

Nació Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa

Hace apenas tres días, la propia Cami Homs había bromeado con lo mucho que estaba tardando la llegada de Aitana al mundo. “Llegando a las 40 semanas, esta niña sigue adentro de mi panza”, había escrito en sus redes sociales, junto a un carrete de fotos en la que la puede ver luciendo su pancita en diferentes espacios de la casa. Como se puede suponer, esa publicación se llenó de comentarios de apoyo, pero también de muchísimas preguntas sobre cuándo iba a llegar la pequeña.

La publicación de Cami Homs.

Esta mañana, el periodista Gustavo Méndez, dio el primer indicio de que algo estaba pasando. A través de su cuenta de Instagram, escribió que Cami Homs estaba apunto de dar a luz y definió al nacimiento como "inminente", agregando que la modelo e influencer ya se encontraba internada, en fecha para tener a su bebé.

Finalmente, en horas de la tarde, una fuente muy cercana a la pareja de Cami Homs y José Sosa le confirmó a CARAS que Aitana había llegado a este mundo. Si bien no se conocen detalles sobre el peso y los pormenores del parto, sí se puede asegurar que ambas se encuentran en perfectas condiciones y que la familia pasa un excelente momento, lleno de felicidad.

La llegada de la pequeña Aitana llena de expectativa a toda la familia de Cami Homs y José Sosa, sobre todo a los otros niños de cada uno. Cabe destacar que el futbolista tiene dos hijas mellizas, Rufina y Alfonsina, fruto de su relación anterior con Carolina Alurralde. Mientras que la influencer es madre de Francesca y Bautista, junto con Rodrigo De Paul.

Cami Homs y José Sosa.

De momento, solo resta esperar por la publicación de la propia Cami Homs y José Sosa, que seguramente estarán felices de contar la noticia al mundo a través de las redes sociales. Un ámbito en el que la modelo suele compartir muchos de los momentos de su vida y que, obviamente, ha sido testigo del embarazo.