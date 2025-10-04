Cami Homs transita su tercer embarazo y el primero fruto de su amor con José Sosa. Tras la revelación de sexo, donde también contó públicamente que estaba en la dulce espera, la modelo terminó con el misterio y dio a conocer que su beba se llamará Aitana. Su elección sorprendió y generó una lluvia de halagos por parte de sus seguidores de las redes.

Qué significa Aitana, el nombre que eligieron Cami Homs y José Sosa para su beba

Desde que reveló que se encontraba esperando su primer hijo con José Sosa, Cami Homs recibió puros mensajes de felicitaciones y buenos deseos. Su tormentosa separación de Rodrigo De Paul hizo que muchas personas empatizaran con ella y que hoy sea una de las modelos más queridas de las redes sociales. Tanto es así que su embarazo causó mucha ternura y alegría en las personas que la siguen, ya que esto refleja el maravilloso presente que atraviesa con su nueva pareja.

En los últimos días, Cami Homs se dedicó a mostrar el crecimiento de su pancita y parte de su rutina diaria, la cual incluye un entrenamiento integral apto para embarazadas. En uno de sus recientes posteos, la influencer contó que la actividad física la ayuda a estar en movimiento y la prepara para llegar al parto que desea tener. "Ya 6 meses juntitas. Mi objetivo es poder tener a mi bebé naturalmente, para eso es clave prepararte para que llegue ese momento y todo sea más fácil", escribió junto a un video en el que se la ve entrenando en el living de su casa.

Cami Homs

Ahora, Cami Homs también reveló el nombre de su pequeña y emocionó a todos. A través de un romántico posteo junto a José Sosa, en el que él la abraza y acaricia su panza mientras ella posa frente a un espejo, y sin vueltas, expresó: "Los papás de Aitu".

Cami Homs y José Sosa

Rápidamente, su publicación recibió miles de "likes" y cientos de mensajes en el que los felicitaban por decisión de llamar Aitana a su bebita. "Hermoso nombre", "Qué lindo nombre", "Divinos, Aitana es un nombre novedoso", "Amo cómo se llamará", fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron en la cuenta de Instagram de Cami Homs. Su madre, Liliana Ditrani, también se hizo presente con unas cálidas palabras para la pareja y su nieta en camino: "Al fin dieron el nombre de mi bebita. Aitana bebé y ustedes no dan más de potros".

Cami Homs y José Sosa

Aitana, la elección de Cami Homs y José Sosa para su primera hija en común, tiene origen vasco que proviene de "aintzane" y significa "gloria" o "mujer llena de gloria". Sin embargo, hay quienes dicen que es árabe y que quiere decir "nuestro tesoro". Más allá de que este dato no esté tan claro, lo cierto es que un nombre muy común en España y que ciertos rasgos de su personalidad son: fuerte, inteligente, sociable, creativa y risueña.

De esta manera, el nombre que eligieron Cami Homs y José Sosa para su beba es Aitana y su significado es más que especial. Por esta razón, la modelo no dudó en llamar así a su niña que nacerá en pocos meses y tendrá como hermanos a Francesca y Bautista, los hijos de ella con Rodrigo De Paul, y a las mellizas, Rufina y Alfonsina, las pequeñas que tuvo el jugador con su expareja Carolina Ilurralde.