Rodrigo de Paul y Camila Homs rehicieron sus vidas por separado. Sin embargo, en las últimas horas, volvieron a estar en el foco de atención al subir publicaciones que coinciden entre sí. Si bien no se siguen en las redes, los usuarios se percataron de este detalle y mencionaron a Tini Stoessel.

La inesperada casualidad entre Rodrigo de Paul y Camila Homs que llamó la atención

Tras la victoria de la selección argentina ante Austria en el Mundial 2026, Rodrigo De Paul volvió a mostrarse públicamente junto a Tini Stoessel y despertó una vez más el entusiasmo de los fanáticos de la pareja. Como suele suceder cada vez que comparten contenido juntos en redes sociales, la publicación rápidamente se volvió tema de conversación entre sus seguidores.

La imagen los mostraba sonrientes, cómplices y disfrutando de un momento especial después del triunfo de la albiceleste. Sin embargo, no fue solamente la postal la que llamó la atención de los usuarios, sino también las palabras que eligió el futbolista para acompañarla. Junto a la foto, Rodrigo de Paul escribió: "Con vos es más lindo". A simple vista, el mensaje fue interpretado como una romántica declaración dedicada a la cantante, reafirmando el gran momento sentimental que atraviesan.

La sospechosa coincidencia entre Rodrigo de Paul y Camila Homs que generó especulaciones con Tini Stoessel

No obstante, las especulaciones comenzaron poco después, cuando varios internautas se dieron cuenta de la llamativa coincidencia con una publicación realizada horas antes por Camila Homs, su expareja y madre de sus hijos. Desde México, donde disfruta de unos días de descanso, la modelo compartió una imagen junto a su pareja, José Sosa, y los cinco integrantes de la familia ensamblada que construyeron juntos.

El texto que acompañó su posteo fue el que causó revuelo. "Con ustedes todo es más lindo", escribió Camila Homs acompañando la frase con un corazón rojo. La similitud entre ambos mensajes no tardó en viralizarse y generó todo tipo de interpretaciones en las redes sociales.

Mientras algunos usuarios consideraron que se trató simplemente de una casualidad y de expresiones de cariño dirigidas a sus seres queridos, otros no descartaron la posibilidad de que existiera alguna indirecta entre las publicaciones. Además, hubo quienes involucraron indirectamente a Tini Stoessel en las especulaciones.

Camila Homs y Rodrigo de Paul

Las fotos similares entre Rodrigo de Paul y Camila Homs que causó revuelo

La cuenta de Instagram especializada en espectáculos llamada Lo más popu fue una de las que se hizo eco de la situación y destacó que las similitudes no terminaron allí. Desde ese perfil también remarcaron otro detalle que llamó la atención de los seguidores: días atrás, Camila Homs había compartido una imagen en la que José Sosa la besaba mientras ella capturaba la romántica escena.

Casualmente, en la publicación de Rodrigo De Paul junto Tini Stoessel es él quien aparece besando a la artista en una pose muy parecida. Esta coincidencia también despertó curiosidad entre los seguidores de ambos. "Hace tres días, José besaba con sus labios a Cami. Hoy De Paul besa a Tini", escribió el usuario. La observación alimentó aún más el debate y llevó a analizar cada detalle de ambas imágenes.

La sospechosa coincidencia entre Rodrigo de Paul y Camila Homs que generó especulaciones con Tini Stoessel

Lo cierto es que Rodrigo de Paul y Camila Homs no se siguen en las redes sociales. Si bien mantienen buen vínculo por sus hijos en común, cada uno supo reconstruir su vida amorosa: él se casaría con la artista en diciembre de este año mientras que ella se convirtió en madre de Aitana, su primera hija con José Sosa, en enero pasado.

De esta manera, la sospechosa coincidencia entre Rodrigo de Paul y Camila Homs que generó especulaciones con Tini Stoessel no pasó desapercibido en las redes sociales. La misma frase y la pose similar en los posteos de la expareja despertó todo tipo de sospechas y opiniones.