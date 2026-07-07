Entramos al living de Cami Homs: rústico y con guiños al japandi

Cami Homs es una de las influencers en redes sociales más observadas por todos, por su estilo elegante y sofisticado. Marcando siempre una tendencia que llama la atención y la marca como una modelo de alta costura, en el diseño de su hogar busca la calma y relajación, a través de los colores neutros y la decoración minimalista. Sin embargo, y en medio de toda una deco total white que se impone en las casas de los famosos, la modelo optó por sorprender con su living, al encontrar la fusión perfecta con el rústico y los guiños japandi.

Cami Homs, José Sosa y su beba Aitana

El living de Cami Homs: influencia japandi y toques rústicos

Las casas de los famosos son un fiel reflejo de la búsqueda que hacen en su intimidad para sobrellevar una vida frente a las cámaras y con exposición pública. Cami Homs entiende esto, y por eso su moda se diferencia de la decoración de su residencia en grande. Mientras que opta por prendas llamativas, como abrigos de piel o look que eleven su belleza natural, en su casa apunta por una sofisticación minimalista, de estilo rústico y guiños japandi, digno de las tendencias de las celebridades.

El diseño de concepto abierto en su living sigue con el total white como base, donde predomina la luminosidad natural, los ventanales de gran tamaño, y la pulcritud en toda la residencia. La zona de descanso está dominada por un sillón en color blanco marfil que aporta fluidez al espacio, complementado al fondo por una chimenea moderna empotrada que funciona como el punto focal del ambiente. A pesar de tener varios guiños urbanos, logra conectar con el estilo más rústico con cierto mobiliario que utiliza elementos japandi, como la madera y un espejo de demolición con marco de madera envejecida de cuerpo entero suma carácter e imperfección al espacio.



El living de Cami Homs fusiona la calidez del estilo rústico con la sofisticación minimalista del Japandi, y se conecta directamente con el comedor, donde se pueden ver más colores rústicos. Sin embargo, en todo momento, mantiene el "total white" como base de reflección de luz natural, que rompe con los límites interior-exterior, y se traslada por toda la casa, manteniendo esa idea de concepto abierto, y de quiet luxury minimalista.

El living de Cami Homs: rústico y con guiños al japandi

El "total white": la tendencia minimalista que elige Cami Homs para su casa

Cami Homs dejó en claro que su elección base para su hogar es la estética "all clean" o "total white". La modelo vive en una lujosa residencia con pileta y dos pisos, propiedad que comparte con su pareja, el futbolista José Sosa. En el hogar conviven sus dos hijos mayores, Francesca y Bautista, fruto de su relación anterior con Rodrigo de Paul, y la pequeña Aitana, la hija en común de la pareja nacida a principios de 2026

Al ser una influencia de la moda y del lifestyle, dejó en claro en varias ocasiones sus elecciones para diseño de interiores. Fue así que impuso el "total white", una de las ramas más fuertes del minimalismo. Esta tendencia se basa en el uso del blanco absoluto como el gran protagonista de todas las superficies, marcando aún más el concepto abierto que permite que las casas se liberen de las paredes o las puertas delimitantes. En el universo del diseño de interiores contemporáneo, esta vertiente se acerca al minimalismo absoluto creando un refugio de calma y relajación.

Es por eso que esta elección de Homs no es una simple casualidad estética, sino una decisión estructural profunda que define por completo su estilo de vida cotidiano. En su casa, introduce sutiles variaciones visuales a través de textiles premium, detalles exclusivos en mármol blanco con delicadas vetas grises y la calidez natural de las maderas claras de origen sostenible. Los grandes ventanales se comunican directamente con las cortinas blancas, que hacen entrar a la luz natural y reflejarse en las ventanas.

El "total white": la tendencia minimalista que elige Cami Homs para su casa

A pesar de seguir esta tendencia minimalista, y tenerla como base en todas las habitaciones, permite la entrada de mobiliario rústico y detalles que fusionan lo nórdico con lo japonés. Lejos de robarle atención, el uso imponente del blanco reafirma una búsqueda constante de serenidad, orden geométrico e higiene visual, consolidando una de las estéticas decorativas más de vanguardia. Cami Homs compartió en diversas ocasiones posteos donde se luce la belleza y limpieza de su casa, y demostró que el total white, fusionado con el estilo rústico y los guiños japandi, son la elección acertada para marcar modernidad, pulcritud y un guiño propio de la modelo.

A.E