Mirtha Legrand volvió a hacer de las suyas en La Noche de Mirtha, esta vez con una pregunta directa que dejó sin palabras a Adrián Suar y a Natalie Pérez. El inesperado momento se dio mientras los actores promocionaban su nueva película Mazel Tov, que se estrena este jueves 17 de abril en cines de todo el país.

Mirtha Legrand descolocó a Adrián Suar y a Natalie Pérez en vivo con una pregunta íntima

Frente a las cámaras de Eltrece, la diva interrumpió la conversación y lanzó: “¿Ustedes salen?”, en referencia a la cercanía entre Suar y Pérez, que estaban sentados uno al lado del otro.

La sorpresa fue inmediata. El productor y director de Polka, desconcertado, respondió con humor: “¿Si Natalie y yo somos novios?”, mientras la periodista Sandra Borghi, invitada al programa y ubicada entre ambos, sumó picante al cruce: “¿Acá hay match?”.

La actriz y cantante Natalie Pérez, lejos de incomodarse, devolvió la pregunta con una sonrisa: “¿Vos sospechás que salimos?”. Por su parte, el actor Benjamín Rojas, otro de los protagonistas de la película, se sumó al juego: “Yo justo iba a preguntar en el rodaje también”, bromeó.

Intentando cerrar el tema con elegancia, Natalie dijo: “Mirtha, yo no te quiero contradecir…”, pero Suar intervino rápidamente: “A la conductora no se la contradice. Si Mirtha dice que salimos, salimos”, desatando las carcajadas de todos los presentes. Borghi remató el intercambio con humor: “Les cambio de lugar”, reforzando el tono distendido del momento.

La conversación tomó otro rumbo cuando Valeria Mazza, también invitada al programa, fue más allá y le preguntó directamente a Natalie si tenía pareja. Con timidez, la actriz respondió: “No, no”, sorprendiendo a los presentes.

El asombro fue mayor cuando Pérez reveló su edad: “Ya sé que parezco, pero no soy tan chica”, dijo antes de confesar que tiene 38 años. Mirtha Legrand no tardó en elogiarla: “¿Cómo no tenés novio siendo tan bonita, atractiva y con tanto éxito?” A lo que Natalie contestó: “No sé, no sé. Pero ya llegará el amor”.

Más allá del momento íntimo, Adrián Suar aprovechó la mesa para destacar la versatilidad de Natalie Pérez, tanto en su faceta actoral como musical. “Ella reniega un poco eso, pero yo creo que lo actoral hoy está a la par de la música”, afirmó el también ejecutivo en la mesa de Mirtha Legrand.

