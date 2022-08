Benjamín Vicuña habló sobre la posibilidad de trabajar junto a Pampita en cine

Pampita y Benjamín Vicuña hace tiempo que mantienen una muy buena relación. Ahora parece que la buena onda de la expareja también podría trasladarse al ámbito laboral.

Según Pía Shaw, la modelo va a protagonizar una comedia romántica en cine cuya producción será de su amiga Julieta Novarro. La angelita también aseguró que la hija de Chico Novarro quiere de galán para Pampita nada menos que a Benjamín Vicuña.

En medio de estas versiones, LAM entrevistó a Vicuña y le consultaron sobre la posibilidad. “Me imagino. No tenía idea”, aseguró, sorprendido. Luego, sobre si aceptaría esta oportunidad, dijo sin dudar: “Por supuesto. ¿Por qué no?”.



Luego, el actor reflexionó sobre las dificultades de trabajar con un ex y por qué sería algo complicado de llegar a aceptar. “Ni siquiera es por la incomodidad. A veces porque también el foco se pone en otro lugar. Esa decisión de trabajar o no con ex, tiene que ver con que tal vez el proyecto exige que el foco se ponga en el tema”.

“Por ahí uno tiene que sacrificar y decir ‘prefiero en esta no estar’ porque se desvía el tema, más allá de la incomodidad o de la comodidad o de si terminaste bien o mal”, explicó Vicuña y cerró: “Yo sé que no nos van a creer, pero lo que buscamos es que nuestro trabajo hable por nosotros. Cuando uno hace una película lo que buscamos es que se hable de la historia, lo mismo con una obra de teatro. Trabajar con un ex no ayuda mucho en ese sentido”, aseveró.

Benjamín Vicuña reveló que posee una habilidad casi paranormal

Benjamín Vicuña, estuvo en el programa de Telefe, Juego Chino, y en una entrevista muy entretenida con Guillermo López, confesó que tiene tres habilidades ocultas, que muy pocos conocen, pero que lo hacen diferente al resto de la gente, pero hay una que no se atrevió a decir, por miedo a la censura.

En una de las preguntas que Guillermo, el Pelado López, le hizo a Benjamín Vicuña, el actor y director chileno debía responder a “Nadie sabe que yo…”. Con mucha soltura y súper canchero, la expareja de la China Suárez contó que emboca muy bien en los cestos o tachos de basura.

“Tengo dos talentos declarados… Embocarla. Y saber calcular la hora del día. Yo fui boy scout, entonces, yo voy caminando, tipo por Lavalle.. y siento… son las 15:17 hs ¿Qué hora es?, miro y son las 15:17 hs”, Benjamín aclaró que esto no tiene nada ver con el hecho de que él haya sido boy scout, simplemente es una sensación vital. Para darle mayor credibilidad, dijo que tiene un rango puntual de 8 minutos de variación entre su predicción y el tiempo real.