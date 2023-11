Benjamín Vicuña reveló detalles de su dura experiencia en Palestina: “Es muy triste”

Benjamín Vicuña contó su cruda experiencia en Palestina previo a los ataques y el terrorismo. El actor fue partícipe de la administración y desarrollo del ‘Teatro de la Libertad’ en la ciudad de Jenin, tras ser uno de los embajadores de UNICEF. A partir de un doloroso relato, el chileno manifestó su repudio por los actos de violencia y su preocupación por el bienestar de los niños presentes en las imágenes.

El emotivo relato de Benjamín Vicuña sobre Palestina

Benjamín Vicuña expresó su opinión acerca del enfrentamiento entre Palestina e Israel a través de sus historias de Instagram con una escalofriante historia: “En el año 2017 me invitaron en mi calidad de actor y embajador de UNICEF a conocer la gestión y desarrollo del ‘Teatro de la Libertad’ en Jenin, Palestina, fundado por el israelí Juliano Mer-Khamis. Hoy ese lugar ya no existe, como no existen los sueños de esos niños. No puedo ni tengo el valor para averiguar si los niños que conocí y con los que jugamos están hoy con vida”.

Asimismo, Vicuña expresó su profundo rechazo hacia el conflicto: “Condeno profundamente el terrorismo cobarde de Hamas y su manera salvaje de actuar, pero también doy fe que en Gaza y Palestina (Nablus) hay una población de civiles que merecen atención y ayuda en medio de una guerra sanguinaria sin precedentes. Conozco Israel y la necesidad de su legítima defensa, un pueblo hermoso que estoy seguro no avala muchas de las decisiones que están tomando sus autoridades.”

“Hay cosas que por supuesto nunca sabremos entender, el odio y el dolor de alguien que pierde a un familiar en manos de un enemigo. Esto es algo atroz. Pero si podemos entender que somos más los que queremos que no se derrame más sangre”, agregó el actor en un acto de encontrar la calma en medio de la tormenta.

Por último, Benjamín Vicuña promovió un mensaje de paz hacia sus seguidores: “El pueblo no tiene la culpa. Esto no es una guerra entre religiones, no son países enfrentados, es una guerra política, una guerra de mierda que no va a ganar quién más personas mate, sino como quede escrita la historia. Y no hablo de ninguna de las dos narrativas antagónicas, habló de la historia del sentido común, la del mundo que hoy sólo pide PAZ.”

