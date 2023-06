Bizarrap está teniendo un éxito increíble con cada una de sus Music Sessions. Con este fantástico formato, el productor argentino logra sacarle el máximo jugo a los artistas y los saca de su zona de confort, generando canciones asombrosas y pegadizas que tienen su estilo. Entre sus mayores éxitos encontramos las sesiones con Shakira, Nathy Peluso y Quevedo, aunque hay muchas más.

Ayer, Bizarrap lanzó su sesión con Peso Pluma, un cantante mexicano que viene tomando relevancia en el último tiempo. Al contrario de lo que esperaban el productor y el cantante, la canción no tuvo mucho éxito y los fanáticos del argentino la criticaron ferozmente.

Luego de que saliera el tema, rápidamente los fanáticos ya estaban comentando y compartiendo sus opiniones en las redes sociales. Lo que empezó como una queja de algún que otro internauta, terminó siendo una tremenda ola de críticas hacia la nueva producción de Bizarrap, esta vez junto a Peso Pluma.

"El tema no es que Peso Pluma cante corrido, el problema es que no distingo una canción de él con la colab con Bizarrap. Biza siempre se ha destacado por el sello que le pone a sus sessions y considero que ese es el disgusto de la gente, no como tal el género", planteó un twittero en uno de los posteos que más me gustas recibió en esta ola de críticas.

Otro usuario comentó: "Ya escuché la session con Peso Pluma y extrañamente el que se ve que no supo encajar fue Bizarrap jajaja Peso Pluma estaba en su onda y lo hizo bien, pero BZRP no supo ni qué hacer. Esperaba algo más, algo diferente, y no algo que bien pudo hacer PP solo".

Frente a las críticas, Bizarrap no se quedó callado. El productor argentino decidió afrontar las opiniones de sus seguidores y aclarar cómo fue el proceso de producción de esta canción con Peso Pluma para que entendieran más.

"La composición la hice con VST, todo digital. Una vez que terminamos la composición, la banda de Peso Pluma grabó todos los instrumentos reales. Esto fue porque quería darle el espacio de su BZRP Session para que siga llevando los corridos a distintos públicos. Me encantan los corridos y Peso Pluma, él no necesita rapear sobre el trap para romperla", lanzó Bizarrap a sus seguidores que criticaron su nuevo lanzamiento.

