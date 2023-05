Bizarrap en peligro: los problemas legales con los que podría perder su nombre

Bizarrap es uno de los artistas argentinos más reconocidos alrededor del mundo gracias a su talento y sus famosas colaboraciones con estrellas, como la reciente BZRP Music Sessions #53 con Shakira. Además, el joven rompió récords en reproducciones en varias ocasiones, sin embargo, ahora el oriundo de Zona Oeste debe afrontar un litigio por la patente de su nombre artístico y podría perderlo.

Si bien Bizarrap es una marca registrada en sí gracias a su típica gorra y sus anteojos que lleva en cada video y foto que comparte; hay algunos problemas legales que podrían complicar su situación.

Bizarrap junto a Shakira en Estados Unidos.

Crónica aseguró que la marca Bizarrap de Gonzalo Conde está registrada en la categoría 41 de espectáculos, pero también en la categoría para perfumería, ropa, calzado, bijouterie, juguetes, artículos de deportes, artículos de cuero y servicios de publicidad.

Biza en el hipódromo de Palermo.

El problema surge cuando dos individuos ajenos al artista presentaron el Acta N.º 4.235.639, que inicia una solicitud para denominar "Bizarrap" a cerveza, bebidas sin alcohol, jugos de frutas, bebidas isotónicas y energéticas.

Imagen promocional de su canción junto a Arcángel.

Si el Instituto Nacional de la Propiedad Individual les conceden la marca como propia a estos dos individuos, ellos podrán usar el nombre de Bizarrap para comercializar los productos indicados, algo que podría complicar al artista argentino.

Bizarrap presentó el BZRP Live Tour en el Hipódromo de Palermo

Esta presentación en el Hipódromo de Palermo se convirtió en un momento histórico para Bizarrap, ya que es el primer concierto que el artista ofrece en Buenos Aires y tuvo la alegría de agotar tres fechas en pocas horas.

El joven de Zona Oeste complementó su espectáculo con luces, efectos especiales, un sistema de sonido pocas veces visto e imágenes en 4D que decoraron el escenario dónde brilló el productor.

Los efectos especiales formaron parte del show.

En el show, Bizarrap aprovechó para compartir: “Gracias Buenos Aires. No sé si saben, pero este es mi primer show propio. Esto es muy emocionante para mí que haya tanta gente. No sé de donde me salen las palabras porque se los juro estoy muy emocionado. Estoy muy contento. Muchísimas gracias".