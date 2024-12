Cami Homs opinó sobre la separación de Wanda Nara: "Me parece perfecto por ella"

Cami Homs habló tras consagrarse subcampeona en Bake Off Famosos. Sin esquivar preguntas, la modelo, que disfruta de su relación con el futbolista José “Principito” Sosa luego de su separación con Rodrigo De Paul, fue entrevistada por Georgina Barbarossa.

Allí la conductora quiso saber cómo se sentía ser pareja de un deportista y para hacerlo decidió citar el escandaloso vínculo entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Homs dio su opinión sobre el tema y respaldó las decisiones de la conductora de Bake Off, con quien compartió momentos en el famoso reality de cocina de Telefe.

Qué dijo Cami Homs sobre el vínculo de Wanda Nara con Mauro Icardi

Cami Homs se refirió a la conflictiva relación de Wanda Nara con Mauro Icardi, quienes mantienen entre ambos problemas legales, y tienen a L-Gante y la China Suárez en el medio. Para entrar en el terreno, Georgina Barbarossa le consultó primero a Homs sobre su actual pareja, José Sosa. “¿Cómo estás vos, el amor y tu pareja nueva?”, le consultó la conductora.

En relación a esta pregunta, Homs contestó: “Muy bien. Estoy contenta. Vivimos juntos desde hace un año. Me acompaña muchísimo y yo a él también con su profesión. Es muy lindo el vínculo que tenemos”.

Barbarossa retrucó y le consultó si era difícil ser la mujer de un jugador de fútbol. “Te quería preguntar por Wanda e Icardi, que es un despelote todo”, comentó de forma audaz Georgina.

Sin intención de entrometerse demasiado, Cami Homs consideró que “cada pareja es un mundo". “No me gusta meterme en relaciones ajenas, pero uno tiene que buscar el lugar donde es feliz”, dijo la modelo. Además, se puso del lado de Wanda y respeto su decisión de alejarse del futbolista y comenzar una relación con L-Gante. “Si ella decidió que sea así, me parece perfecto por ella y le deseo toda la felicidad del mundo”, mencionó.

El romance entre Cami Homs y José Sosa se dio a conocer públicamente hace más de un año y causó sensación entre sus fanáticos. Luego de haberse separado de Rodrigo de Paul, campeón del mundo con la Selección Argentina y padre de sus hijos, Francesa y Bautista, la modelo le dio una segunda oportunidad al amor.

“Al principio costó ensamblar la familia, eran cuatro nenes, yo iba a la casa de él, se peleaban y me iba. Ahora que vivimos juntos se llevan bárbaro y está todo bien”, había comentado en una entrevista con Verónica Lozano.

Si bien respeta la decisión de Wanda Nara, para Cami Homs la profesión no es un tema que la condicione a la hora de escoger pareja y esta vez volvió a elegir un futbolista para compartir su vida.