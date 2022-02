Brenda Asnicar da que hablar con cada paso que da. Luego de terminar su historia con el trapero Duki, la actriz presentó a su nueva pareja en la televisión, el neoyorquino Adam Justin. En las últimas horas, la cantante utilizó sus redes sociales para denunciar que fue humillada por quienes decían ser sus amigos.

Brenda Asnicar reveló cómo fue traicionada por quienes decían ser sus amigos

“La gente que te quiere bien no te humilla, no habla mal de vos a tus espaldas y busca lo mejor para vos. Con esos ya no voy a contar porque es como tirarles margaritas a los chanchos. Sólo gente real, please” dijo muy dolida Asnicar en su descargo de Instagram.

La villana de Patito Feo aseguró percibir que algunos amigos de su círculo íntimo, están con ella por conveniencia. “Siempre intuyo, a la larga o a la costa. Aunque las decepciones duelan, me doy cuenta de quién es quién” expresó.

"Le abrí las puertas de mi casa a gente que me robó y a gente que quiso saber de mi vida para después comentar sobre mis dolores. Personajes que con la excusa de estar cerca se creen con derecho de opinar de mi vida privada con personas que no me conocen. Fuck a todos esos porque cada sía soy más fuerte, les doy la espalda" cerró la actriz indignada.

Brenda Asnicar presentó a su nuevo novio en la TV: "Hermoso, mirá lo que es"

Brenda Anicar pudo dar vuelta de página tras su comentada ruptura con el trapero, Duki, y ahora está inmersa en una nueva relación que la tiene muy feliz.

"Se llama Adam Justin, es neoyorquino y tiene 29 años como yo. Es fanático del rock de los 70, lee literatura japonesa, ama los caballos y la naturaleza. Es sencillo, familiero, tiene unos ojos azules que no se pueden creer y un sentido del humor muy parecido al mío", reveló la cantante en una entrevista con ¡Hola! Argentina en donde dio detalles de su vínculo. "No quería volver a enamorarme, pero fue inevitable. Estoy muy contenta", agregó sobre la relación.

Si bien venía compartiendo imágenes juntos a su pareja, quien es amante del polo y de los animales, la actriz fue un paso más allá y presentó a su novio frente a las cámaras de televisión.

Brenda se presentó en "No es tan tarde" y en un momento de la charla con Germán Paoloski, su novio se hizo presente. "Adam, vení ¡Come on! Mirá la facha", lo llamó el conductor. "Hermoso, mirá lo que es, un bombón", dijo la actriz sonrojada.

