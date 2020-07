VIDEO | El extraño baile de Britney Spears en cuarentena: \"Estilo libre\"

Desde que empezó la cuarentena, Britney Spears viene sorprendiendo a sus fans compartiendo varios detalles de su intimidad. Desde una lesión, pasando por el detalle de que incendió su gimnasio, hasta su más reciente cambio de look, la diva del pop lo muestra todo.

En esta oportunidad, Birt compartió una serie de videos en donde la vemos bailando desenfrenada y pese a que el baile ha sido uno de los emblemas de su carrera, estos clips llamaron la atención por la forma en que la "princesa del pop" se muestra frente a cámara.

"Me gusta el estilo libre !!!!! No hay rutina aquí ... Sólo estoy usando mi cuerpo para hablar por cómo me siento!!!!!!! PD: esto fue filmado anoche", escribió Spears en su cuenta oficial de Instagram.

Pese a lo que pueda extrañar de los videos, sin dudas algo que siempre transmite la cantante es alegría y mucha energía.

¡Mirá!