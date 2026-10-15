Cami Homs abrió las puertas de la habitación de su hija Aitana: cuna Japandi, muebles funcionales y mini gimnasio rosa

La habitación de Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa, se caracteriza por una decoración de líneas simples, colores claros y detalles pensados para acompañar sus primeros meses. Las paredes blancas, los amplios ventanales y las cortinas de voile translúcidas permiten aprovechar la luz natural, mientras que el piso claro refuerza la sensación de amplitud.

Cami Homs, José Sosa y Aitana

La propuesta combina elementos decorativos con soluciones prácticas para organizar la ropa y los objetos de la bebé. Entre ellos se destacan un mueble blanca que también funciona como cambiador, una cuna de líneas minimalistas y un pequeño gimnasio de juegos. Cada pieza tiene características propias, pero todas se integran en una misma estética, donde predominan la sencillez y los colores suaves.

El mueble funcional que eligió Cami Homs para su hija

Uno de los elementos centrales de la habitación de la hija de Cami Homs es una cómoda de madera blanca, con líneas rectas y un diseño moderno. El mueble cuenta con ocho cajones espaciosos que permiten organizar la indumentaria de Aitana y otros objetos de uso cotidiano. Su superficie también puede utilizarse para colocar un cambiador con base acolchada en tono beige, una solución que permite reunir dos funciones en una misma pieza.

El mueble-cambiador de Cami Homs

Los detalles que acompañan este sector mantienen la línea decorativa del dormitorio. Sobre el cambiador se encuentra un almohadón bordado con el nombre de la pequeña, mientras que a un costado hay una bandeja organizadora de mimbre para guardar pañales, cremas y pequeños accesorios. La combinación de madera pintada, fibras naturales y textiles neutros aporta variedad de materiales sin recargar el espacio.

La cuna Japandi que acompaña la estética del dormitorio de Aitana

La cuna que eligió Cami Homs se destaca por su estructura. Los barrotes verticales y la ausencia de adornos excesivos. Sus diseño sencillo se vinculan con la estética Japandi, una corriente decorativa que combina la simplicidad del diseño japonés con la calidez del estilo escandinavo. El resultado es una pieza de apariencia liviana que se integra con facilidad en un ambiente de colores claros.

Así es la cuna de Cami Homs eligió para Aitana

Los textiles en tonos neutros y rosados acompañan el diseño sin restarle protagonismo a la estructura. Esta combinación mantiene la continuidad visual con el resto de la habitación, donde el blanco funciona como base y los detalles de color aparecen en accesorios puntuales.

El mini gimnasio rosa que Cami Homs consiguió para su hija Aitana

Otro de los accesorios que se destacan en la habitación de Aitana es un baby gym en tonos rosa empolvado y nude. La estructura arqueada, revestida en una tela acolchada, sostiene pequeños juguetes y figuras colgantes que invitan a la bebé a observarlos e interactuar con ellos.

Así es el gym rosa de Aitana

La base está formada por un colchón mullido, rodeado de bordes acolchados en un tono rosa más intenso. Los lazos ubicados en los laterales refuerzan el diseño delicado del accesorio, que combina diferentes matices de una misma paleta. Así, la habitación de la hija de Cami Homs reúne tres elementos que cumplen funciones diferentes, pero comparten una misma línea estética. La cómoda aporta espacio de guardado, la cuna mantiene el diseño minimalista y el mini gimnasio incorpora un sector destinado al juego.