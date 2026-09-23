Cami Homs disfruta de la playa de Naples con su hija, Aitana: “Agradezco a Dios por este momento”

El de Camila Homs es un presente tan prometedor que la excede. Es que además de pasar unas merecidas vacaciones en la playa en el fin del verano estadounidense -con jornadas a puro disfrute y sol en Naples, a pocos kilómetros de Miami- el crecimiento de su beba Aitana -su hija en común con José Sosa- define una etapa tan única como irrepetible.
Unas vacaciones a puro estilo y ternura: Cami Homs junto a Aitana en Naples
“Gracias Dios por este momento tan mágico”, compartió la influencer y figura de Multitalent que entre tardes de playa, momentos a solas con su bebé de ocho meses y desfile de outfits, selló un itinerario inmejorable.
Fashionista como la madre, Aitana no sólo demostró que su simpatía es instagrameable. Y en su carrete de looks trendy, con bodys estampados, gorros como accesorio hit para cubrirse del sol y estampado de flores, dejó en evidencia que su belleza es acompañada por un estilo tan canchero como la madre.
Pero los looks de la mamá de Francesca y Bautista -sus hijos en común con Rodrigo de Paul- también dieron que hablar -destacando los colores de la temporada como el amarillo- además de su cada vez más parecido con Aitana, su tercera heredera.
“Te hiciste desear tanto princesa nuestra. Gracias José por ser mi compañero y el mejor papá para nuestra bebé soñada”, compartía Cami Homs que hace meses vive soñando despierta.