Cami Homs volvió a mostrarse activa en redes sociales y cautivó a sus miles de seguidores al contar que decidió renovar uno de los espacios de su casa. Mediante imágenes, la joven reveló que se trataba de su jardín y el resultado de la increíble transformación conquistó por completo.

Cami Homs renovó su jardín: así quedó su nuevo espacio exterior

Cami Homs renovó uno de los lugares exteriores de su casa y compartió el resultado con sus seguidores. La influencer apostó por una propuesta en tonos neutros, muebles de líneas simples y grandes plantas que aportan un toque natural al ambiente.

“Mi espacio renovado. Un living exterior, súper cómodo y fácil de armar”, escribió Cami Homs junto a las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, donde dejó ver en detalle cómo quedó este rincón de su hogar. Se trata del jardín, que se destaca a primera vista por una paleta de colores neutros y cálidos, con el beige y los tonos arena como protagonistas.

Cami Homs mostró la transformación de su jardín: tonos arena, plantas XL y una galería luminosa

El conjunto está formado por un sofá de tres cuerpos y dos amplios sillones individuales, todos con estructura en madera clara y almohadones en color crudo. En el centro, una mesa ratona rectangular de madera, también en un tono claro, completa la composición y funciona como punto de encuentro entre los distintos muebles. Su diseño es simple, con una superficie formada por listones que refuerza el aire relajado de la propuesta.

Los muebles elegidos por Cami Homs crean un living al aire libre, pensado para descansar, tomar algo o disfrutar de un momento de relax sin necesidad de trasladarse al interior de la casa. Uno de los detalles que más se destacan en la decoración son las plantas de gran tamaño ubicadas a ambos lados del living.

Sus hojas verdes y alargadas funcionan como marco natural y aportan un interesante contraste frente a la paleta clara que caracteriza a este sitio. Además, se pueden observar macetas blancas y de líneas simples que mantienen la estética minimalista. La distribución también está pensada para generar equilibrio: una planta de grandes dimensiones acompaña cada extremo del living y enmarca visualmente el sofá central.

Cami Homs mostró la transformación de su jardín: tonos arena, plantas XL y una galería luminosa

Cami Homs compartió su nuevo jardín: luminoso y fiel a su estilo sofisticado

El jardín renovado de Cami Homs está ubicado en una galería amplia y muy luminosa, rodeada por grandes ventanales que permiten conectar el interior de la vivienda con el jardín. Los paños de vidrio ocupan buena parte de la pared del fondo y están acompañados por cortinas livianas en tonos claros, que filtran la luz natural y aportan una cuota de intimidad.

El piso claro y las paredes blancas potencian todavía más la luminosidad del lugar y funcionan como una base neutra para los muebles y las plantas. En cuanto al estilo, Cami Homs eligió una decoración que combina minimalismo, elegancia, comodidad y estética natural. No hay demasiados objetos ni accesorios: el protagonismo está puesto en los muebles, la vegetación y la amplitud del espacio.

Cami Homs compartió su nuevo jardín: luminoso y fiel a su estilo sofisticado

La propuesta también se caracteriza por ser simple de trasladar a otros espacios exteriores. Un sofá, un par de sillones, una mesa central y algunas plantas de gran tamaño son suficientes para convertir una galería o terraza en un pequeño living exterior. De esta manera, Cami Homs mostró la transformación de su jardín: tonos arena, plantas XL y una galería luminosa. La renovación de este rincón exterior de su casa prioriza los ambientes despejados, los colores neutros y los materiales de aspecto natural.