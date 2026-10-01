De Teté Coustarot y Cami Homs a Iván de Pineda: los mejores looks del desfile de Moda Argentina x la vida

Este miércoles, se llevó adelante el desfile de Moda Argentina X LA VIDA. Nombres como Teté Coustarot, Iván de Pineda, Cami Homs, Carolina Amoroso, Nicole Neumann, Allegra Cubero, Zuzú Codeau, India Ortega y Rocío Igarzbábal, dijeron presentes en la gala de la campaña que convoca a las principales marcas del país en una misma causa: la prevención y la detección temprana del cáncer.

Así fue el desfile de Moda Argentina X la Vida

Alcorta Shopping se transformó en la pasarela de Moda Argentina x la Vida, la campaña que une a la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria con la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), Bajo el lema “Chequearse está de moda”, el evento busca concientizar sobre la importancia de incorporar el chequeo médico como hábito cotidiano y pone el foco en la prevención.

El desfile contó con 38 pasadas, que incluyó a algunas de las marcas más importantes del país y estilismo que incluyeron las icónicas remeras de la iniciativa. La conducción quedó a cargo de Iván de Pineda y Teté Coustarot y el inicio de la noche quedó en manos de Juliana Gattas, que presentó dos de sus canciones como solista.

El equipo de Moda Argentina x LA VIDA.

Los looks del desfile de Moda Argentina x LA VIDA

iván de Pineda, Teté Coustarot y Cami Homs

Zuzu Coudeu,India Ortega y Allegra Cubero.

Cecilia Caramelito Carrizo, Puli de María,Rocío Rivas.

Alexia Toumikian, Priscila Crivocapich,Anabel Sánchez.

Iván de Pineda, Nicole Neumann y Cami Homs.

Luli Ini, Zuzu Coudeu, Carmen Bustelo.

Desfile x la Vida.

Desfile x la Vida.

Desfile x la Vida.

Juliana Gattas abrió el evento con su show.

De esta manera se cerró el desfile de Moda Argentina x LA VIDA. Un evento que busco concientizar sobre la prevención del cáncer y la importancia de los chequeos de rutina, y que tuvo nombres como Teté Coustarot, Iván de Pineda, Cami Homs, Carolina Amoroso, Nicole Neumann, Allegra Cubero, Zuzú Codeau, India Ortega y Rocío Igarzbábal, entre muchos otros.