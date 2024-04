Cami Homs se encontraba de vacaciones en Miami cuando Tini Stoessel lanzó "Ni de ti", una polémica canción donde la joven cantante revela sin filtros cómo fue que comenzó realmente a salir con Rodrigo de Paul.

"Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen tanta shit, dale, no me hables de mí. Ni de ti, ni de ti. Ni de ti, ni de ti. Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas", expresa con indignación la artista en su canción y agrega: "Todo inventado, todo mentira. El que esté libre de pecado, tire la primera".

Imagen reciente de Cami Homs.

Ahora, la modelo y expareja del futbolista volvió a Argentina y fue interceptada por un móvil de Socios del Espectáculo en el aeropuerto. El cronista rápidamente la encontró y se acercó a preguntarle sobre la polémica que la envuelve tanto a ella como a la "Triple T".

A pesar de la insistencia del periodista, Cami Homs decidió permanecer callada y no hablar ni de Tini Stoessel, ni del descargo de Rodrigo de Paul, ni de la reacción de su padre sobre el escándalo. A penas llegó a su auto y sin ni siquiera saludar al movilero, la joven se apuró para poder retirarse del lugar.

El descargo de Rodrigo de Paul tras la nueva canción de Tini Stoessel

"Mi admiración a Tini y a toda mi familia es porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo", escribió en sus historias de Instagram el campeón del mundo, y agregó: "El día de mañana ellos estarán orgullosos como su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie".

Por último, Rodrigo de Paul le expresó a Tini Stoessel: "Gracias triple porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias, porque ellos te adoran. Admiro que puedas hacer arte del camino recorrido... la vida es muy sabia y pondrá a cada uno en su lugar. Feliz vida, los quiero".

J.C.C