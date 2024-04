En el día de ayer, Tini Stoessel estrenó su nuevo disco, Un mechón de pelo. A través de 10 canciones, la artista expone algunos de los aspectos más traumáticos de su vida: la internación de su padre, sus problemas de salud mental y la polémica sobre el triángulo amoroso entre ella, Rodrigo De Paul y Camila Homs.

Fue específicamente en la canción "Ni de ti" que la artista hizo referencia a todas las habladurías que la han rodeado en los últimos años: ser la responsable de la ruptura del futbolista y su ex, su adicción a las drogas y los múltiples ataques que recibió a través de los medios de comunicación y redes sociales.

Haciendo referencia al comienzo de su relación con el jugador de la Scaloneta, la artista pop expresa al inicio de la canción: "Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen tanta shit, dale, no me hables de mí. Ni de ti, ni de ti. Ni de ti, ni de ti" y más adelante suma: "Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas".

Las habladurías en torno a las adicciones de Tini Stoessel

"Dicen que me escondo pa’ tomarme una pill. Que por eso estoy skinny, no hables de mí", son las palabras de Tini sobre su cuerpo y sus consumos. En referencia a los rumores que la vinculan con el consumo de drogas, más adelante agrega: "Lamento pincharles el globo, no me drogo".

"Todo inventado, todo mentira. El que esté libre de pecado, tire la primera", agrega Tini Stoessel en esta canción que la muestra tan real como combativa. Finalmente, cierra con una contundente frase: "Y a todos los que siguen creyendo o alimentando estas mentiras les deseo, de todo corazón, que encuentren algo más productivo para hacer con sus vacías vidas".