Rodrigo De Paul se encuentra en el ojo de la tormenta luego que Tini Stoessel lanzara una canción donde habla del tridente amoroso entre el jugador, la cantante y Cami Homs. El jugador mostró todo su apoyo a la artista, quien es su ex novia con la que parece que hay muy buena relación, y le tiró un palito a su ex pareja al final del comunicado.

La cantante lanzó "Ni de ti" en donde habla de cómo realmente fue que comenzó a salir con el jugador de la Scaloneta: "Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen tanta shit, dale, no me hables de mí. Ni de ti, ni de ti. Ni de ti, ni de ti. Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas". "Todo inventado, todo mentira. El que esté libre de pecado, tire la primera", siguió la artista.

El contundente comunicado de Rodrigo De Paul tras la polémica canción de Tini Stoessel contra Cami Homs

El jugador decidió romper el silencio después de todo el revuelo que se armó y también porque Horacio Homs, su ex suegro, estuvo en LAM. "Mi admiración a Tini y a toda mi familia es porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo", comenzó el futbolista del Colchonero.

"El día de mañana ellos estarán orgullosos como su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie. Podría decir tantas cosas de los que salen a hablar y sacar a la luz tanta tierra que hay abajo de la alfombra, pero yo no soy eso", se refirió a los hijos que tiene con la modelo, Bautista y Francesca.

Tini Stoessel, Rodrigo De Paul y Camila Homs

"Gracias triple porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias, porque ellos te adoran. Admiro que puedas hacer arte del camino recorrido... la vida es muy sabia y pondrá a cada uno en su lugar. Feliz vida, los quiero", continuó agradeciendo a la cantante por cómo cuidó a sus hijos en su momento.

Rodrigo De Paul y Camila Homs

"Ah, y cuando Bauti estaba en la panza, yo estaba encerrado en Italia porque había una pandemia y de ahí al predio de Ezeiza 50 días para ganar la Copa América", aclaró Rodrigo De Paul sobre las especulaciones de que estuvo con Tini Stoessel cuando Cami Homs estaba embarazada.

