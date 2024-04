Tini Stoessel lanzó el jueves por la noche su nuevo disco, Un mechón de pelo. La artista pop apuntó a un trabajo sincero, en el que deja de lado la música bailable para apuntar a mostrar su costado más vulnerable, hablar de sus más profundas oscuridades e intentar renacer luego de épocas difíciles.

Minutos antes de que el álbum se lanzara en plataformas digitales, Stoessel hizo un vivo por medio de Instagram en el que habló con sus fans de este nuevo álbum. Rápidamente quebró en llanto, ya que se trata de una pieza muy personal en la que intervienen sus amigas, su abuela, hay una canción dedicada a su padre y más.

“Estoy contando parte de mi historia y parte de heridas a lo largo de la vida, espero que ojalá puedan acompañarlos en algún punto de sus vidas, que no se sientan solos, que no tengan miedo a hablar, que no tengan miedo a llamar a alguien si lo necesitan, decir lo que les está pasando”, expresó entre lágrimas.

El pedido desesperado de Tini Stoessel

Además de abrir su corazón, la cantante de "Carne y hueso" hizo una reflexión sobre las lógicas de las redes sociales, el cyber bullying y lo que esto puede causar: “Ojalá podamos tomar bastante más de conciencia de lo que generan las redes sociales y que un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá".

"Ni siquiera lo digo por mí, por mi proceso y por todo lo que me pasó, lo digo en general. Siento como que se habla muy libremente de la vida del otro y se opina muy libremente, de qué es lo que uno piensa, y nadie sabe lo que está viviendo o procesando esa persona”, cerró Tini Stoessel hablando del odio que circula en las redes sociales.