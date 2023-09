Camila Homs fue una de las primeras participantes del Bailando 2023 en romper el hielo en la pista y también una de las más esperadas. Su polémico conflicto con Rodrigo De Paul se convirtió en el centro de atención en sus primeros minutos en el programa.

Qué dijo Camila Homs sobre Rodrigo De Paul en el Bailando 2023

Ángel De Brito no dudó en preguntarle sobre cómo estaba su relación con Rodrigo De Paul. Incómoda, Camila Homs solo se limitó que era "cordial", y cuando el conductor de LAM la invitó a qué calificara del 1 al 10 cómo era su comunicación con el jugador albiceleste, la modelo reveló que era de un 8, destacando que no podía hablar de él por el bozal legal que él le impuso días antes del Bailando 2023.

Camila Homs en el Bailando 2023.

Es importante destacar que la expareja de Rodrigo de Paul fue una de las figuritas más buscadas para esta nueva etapa y quien, en un primer momento, dijo que no al llamado del Chato Prada. Sin embargo, Camila Homs se convenció, dio el sí y tuvo el honor de ser una de las primeras en bailar junto a su compañero, Nico Fleitas.

Camila Homs en el Bailando 2023.

En cuanto al performance, optó por bailar reggaetón con movimientos sensuales y atrevidos para conquistar las exigencias y expectativas del jurado. Al finalizar su presentación, se sometió a la opinión de Ángel De Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino.

El presentador de LAM destacó que Nico era un excelente bailarín, no obstante, manifestó su preocupación en cuanto al ritmo escogido, ya que, a su parecer no cumplió con lo que esperaba. En cuanto a Camila Homs, Ángel De Brito le comentó que le faltó "posición, firmeza y contundencia", dándole tan solo dos puntos. En este sentido, Pampita llenó de elogios a la mediática y la felicitó por atreverse a cumplir sus sueños. "Veo diamante en bruto y arrancar con reggaetón es muy difícil. Veo que hay para sacarle muy buena. Se notó que ensayaste mucho", señaló.

Por su parte, Moria Casán aseguró que la presentación la sorprendió. "No tengo prejuicios y sé que es tu primera vez y pensé que iba a hacer una participación desvanecida", expresó, para luego darle un seis de puntaje.

Puntaje de Camila Homs en el debut del Bailando 2023.

Marcelo Polino aprovechó de fulminar a Camila Homs y manifestó que no le gustó el baile de esta noche. "No me gustó demasiado. No concuerdo con La One. Fue desacertada la elección de esta noche", apuntó, revelando que su calificación era de dos puntos.

A pesar los malos comentarios, Camila Homs aseguró que estaba muy feliz de participar en el Bailando 2023 y que ahora enfocará sus esfuerzos para mejorar en su próxima presentación.

La restricción de Rodrigo de Paul a Camila Homs antes del inicio del Bailando 2023

Semanas antes del inicio del Bailando 2023, Camila Homs recibió una restricción que limita su participación en el certamen. El abogado Mauricio D'Alessandro fue quien contó detalles de la medida del deportista hacia la modelo. "Hubo un bozal legal de Rodrigo a Camila para que los chicos no fueran al Bailando. No exponer a los chicos, ese fue el pedido que hizo De Paul y que fue apelado por Camila", aseguró.

Asimismo, develó cuáles fueron los motivos que llevaron al ex de Tini Stoessel a tomar esta drástica decisión: "Ni Camila ni nadie puede llevar a los menores a la televisión. Rodrigo no quiere eso para sus hijos porque las redes sociales van a terminar utilizándolos".

AM