Rodrigo de Paul dio una significativa señal de que está cerca de Tini Stoessel, a pesar de las versiones de crisis.

El deportista mostró cuáles fueron los botines que usó para el amistoso de este miércoles con Emiratos Árabes, que se jugó como antesala al Mundial Qatar 2022.

Según se descubrió, el futbolista lleva a su novia con ella y jugó este duelo con botines que tienen un particular detalle: la triple T en una de sus caras, la insignia de la cantante.

Mientras se duda sobre la estabilidad de la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, la ídola juvenil demostró que no todo está perdido entre ellos cuando compartió un sentido mensaje para su pareja.

La prueba de que Tini Stoessel está cerca de Rodrigo de Paul a pesar de los rumores

Una vez confirmada su participación en la Selección, Rodrigo de Paul compartió un conmovedor post. "El sueño se hizo realidad. No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una copa del mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se siente orgulloso de como llevaremos nuestra bandera. Ahora si, MAS JUNTOS QUE NUNCA", expresó Rodrigo de Paul en su Instagram y Tini aprovechó a manifestar su orgullo por su pareja.

"Estoy tan orgullosa de vos. Te felicito desde lo más profundo de mi corazón", dijo en Twitter.

el mensaje de Tini Stoessel para Rodrigo de Paul

Los indicios de que Tini Stoessel está separada de Rodrigo de Paul

A pesar de este halo de esperanza, en la cuenta de Instagram Gossipeame descubrieron que Tini Stoessel dio indicios de su separación en uno de sus últimos shows.

Antes de cantar el tema El último beso, la artista mantiene un breve diálogo con el público en el que habla de historias de amor fallidas. "Ustedes saben que me gusta escuchar música, y me gusta también escuchar música con la que me siento identificada, y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así…", dijo Tini en el show.